Депутаты парламента КР побывали в Турции, чтобы "добыть информацию" на Атамбаева

Депутат парламента КР Канатбек Исаев сообщил, что с коллегами съездил в Турцию в связи с делами в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Об этом он заявил 26 июня, отвечая на вопросы журналистов.

«Я пока не будут рассказывать, что мы там нашли. Атамбаев несколько раз заявлял, что «я был мультимиллионером, много заработал в Турции, выпускал книги миллионными тиражами и отправлял их в Москву, так и стал мультимиллионером и накопил капитал». В связи с этим мы отправились в Турцию с намерением получить некоторые документы, поэтому я не смог принять участие в заседании депутатской комиссии. Даст бог, все это будет уточнено и нам придут ответы».

Канатбек Исаев добавил, что с такой же целью в ближайшее время он отправится в город Москву.

Алмазбек Атамбаев 25 мая вышел из состава Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) и сдал пост ее председателя в связи с принятием законодательных поправок отношении экс-президентов КР. Также он отказался возглавлять политсовет партии.

13 июня в Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его неприкосновенности, которая 18 июня вынесла свое заключение. 20 июня это заключение было одобрено парламентом и направлено в Генеральную прокуратуру. Последняя в свою очередь нашла обоснования к пяти обвинениям из шести, выдвинутых против Алмазбека Атамбаева.

Этот вопрос был вынесен на рассмотрение парламента и по нему должно пройти голосование. Для лишения Алмазбека Атамбаева статуса неприкосновенности необходимо набрать 80 голосов депутатов из 120.