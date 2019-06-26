Байболов говорит: «Ничем хорошим не кончится»

Бывший генпрокурор, чекист, политик Кубатбек Байболов выразил мнение относительно лишения неприкосновенности экс-президента Атамбаева.

«Наверное, не кончится добром, если кое-как брать у кого-то показания и сажать. Издавна повелось, что обычно отвечают в первую очередь подписавшие, принявшие решение. Особо ретивые исполнители еще вчера терлись у двери, ходили с засученными рукавами, а сегодня бурлят, требуя посадить. Самое интересное, что исполнители Атамбаева не заставляя дважды повторять сказанное им, сегодня переходят в свидетелей его вины. В старину таких бы пристыдили, сейчас такого нет. Следовательно, в скором времени вполне возможен сбор в одном месте старых оппозиционных политиков», – сказал он. Наверное, неспроста так высказался генерал-чекист, повидавший многое.

Источник: газета «Багыт.kg» №23 от 26.06.2019 / стр. 3, gezitter.org