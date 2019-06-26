А.Атамбаев: Скоро я сделаю заявление, там будут ответы на все вопросы

Экс-президент Алмазбек Атамбаев готовится сделать заявление.
Об этом он сказал 26 июня журналистам у себя дома в Кой-Таше.
«Скоро я сделаю заявление, там будут ответы на все вопросы», - сказал он, отвечая на вопрос о лишении неприкосновенности.
Затем он приветствовал прибывших сторонников, прочитал молитву перед тем, как зарезать бычка.
В его доме в селе Кой-Таш открыт пресс-центр, куда в данный момент прибывают журналисты.
Планируется, что сегодня в доме экс-президента вновь соберутся его сторонники.
(АКИpress)
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