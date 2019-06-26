А.Атамбаев: Скоро я сделаю заявление, там будут ответы на все вопросы

Экс-президент Алмазбек Атамбаев готовится сделать заявление.

Об этом он сказал 26 июня журналистам у себя дома в Кой-Таше.

«Скоро я сделаю заявление, там будут ответы на все вопросы», - сказал он, отвечая на вопрос о лишении неприкосновенности.

Затем он приветствовал прибывших сторонников, прочитал молитву перед тем, как зарезать бычка.

В его доме в селе Кой-Таш открыт пресс-центр, куда в данный момент прибывают журналисты.

Планируется, что сегодня в доме экс-президента вновь соберутся его сторонники.



(АКИpress)