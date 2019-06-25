Исхак Масалиев: Президенту Сооронбаю Жээнбекову не надо себя обманывать

В стране не заметны реформы. Происходит только периодическая смена кадров.

Такое мнение в интервью радио «Марал» высказал депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

«Президенту Сооронбаю Жээнбекову не надо себя обманывать. Если завтра он уйдет с поста, сейчас превозносящие его могут освистать», – говорит Масалиев.

Парламентарий напомнил, что у президента нет права вмешиваться в политику исполнительной власти. Депутат также сказал, что нельзя избирать президента из сел, расположенных близ Бишкека.

«Потому что, если что-то случится, глава государства приведет своих односельчан. Располагайся село действующего президента недалеко от Бишкека, он заговорил бы иначе», – считает Масалиев.

Автор К-Nеws