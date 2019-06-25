В стране не заметны реформы. Происходит только периодическая смена кадров.
Такое мнение в интервью радио «Марал» высказал депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.
«Президенту Сооронбаю Жээнбекову не надо себя обманывать. Если завтра он уйдет с поста, сейчас превозносящие его могут освистать», – говорит Масалиев.
Парламентарий напомнил, что у президента нет права вмешиваться в политику исполнительной власти. Депутат также сказал, что нельзя избирать президента из сел, расположенных близ Бишкека.
«Потому что, если что-то случится, глава государства приведет своих односельчан. Располагайся село действующего президента недалеко от Бишкека, он заговорил бы иначе», – считает Масалиев.
Автор К-Nеws
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!