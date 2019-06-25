Уже готово постановление ЖК КР о лишении Атамбаева статуса "экс-президента"

Уже готово постановление ЖК КР о лишении Атамбаева статуса "экс-президента"

В Сеть слили проект постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики о лишении Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

"Принять к сведению заключение Генерального прокурора Кыргызской Республики О.А.Джамшитова об имевшихся в действиях экс-президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева признаков преступлений на период исполнения им полномочий Президента Кыргызской Республики".

"Лишить А.Ш.Атамбаева статуса экс-президента Кыргызской Республики".

"Направить Генеральному прокурору Кыргызской Республики копию настоящего постановления", говорится в документе.

Один из депутатов Жогорку Кенеша, попросивший не называть его имени, подтвердил TUZ.KG подлинность этого документа.

"Действительно, постановление уже прошло одобрение в профильном комитете, и теперь будет вынесено на парламент. Все верно", - уточнил он.

Не исключено, что постановление будет рассмотрено парламентариями уже завтра.

URL: https://www.tuz.kg/1230