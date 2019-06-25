Масалиев: Жогорку Кенеш может быть принесен в жертву

Народные избранники спешно вносят изменения в выборные кодексы, что говорит о приближении парламентских выборов, сказал в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

"Мы дали 5 предложений, ни одно не поддержано. Не поддержали предложение о снижении порогового балла до 5%, не приняли заявление по форме №2. Также не поддержали предложение об окончательном уходе с должности госслужащего, если он окажется в списке какой-либо партии. Видя столь спешный темп, приходишь к мысли, что Жогорку Кенеш может быть принесен в жертву, если осенью ситуация обострится, а экономическая ситуация ухудшится", – говорит Масалиев.

По словам депутата, если состоятся очередные парламентские выборы, по 5-процентному пороговому баллу в ЖК придут 7-8 партий, тогда уличной шумихи не будет. А если силком проведут только 2 партии, то будущее такого парламента будет коротким, а авторитет – низким.

"Я замечаю, что такие угрозы есть. Если завтра народ соберется на площади и потребует роспуска парламента, то я не даю гарантий, что большинство народных избранников не напишут заявления и не уйдут, потому что жизнь дороже", – говорит депутат.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org/