Масалиев: Жогорку Кенеш может быть принесен в жертву

Народные избранники спешно вносят изменения в выборные кодексы, что говорит о приближении парламентских выборов, сказал в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.
"Мы дали 5 предложений, ни одно не поддержано. Не поддержали предложение о снижении порогового балла до 5%, не приняли заявление по форме №2. Также не поддержали предложение об окончательном уходе с должности госслужащего, если он окажется в списке какой-либо партии. Видя столь спешный темп, приходишь к мысли, что Жогорку Кенеш может быть принесен в жертву, если осенью ситуация обострится, а экономическая ситуация ухудшится", – говорит Масалиев.
По словам депутата, если состоятся очередные парламентские выборы, по 5-процентному пороговому баллу в ЖК придут 7-8 партий, тогда уличной шумихи не будет. А если силком проведут только 2 партии, то будущее такого парламента будет коротким, а авторитет – низким.
"Я замечаю, что такие угрозы есть. Если завтра народ соберется на площади и потребует роспуска парламента, то я не даю гарантий, что большинство народных избранников не напишут заявления и не уйдут, потому что жизнь дороже", – говорит депутат.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!