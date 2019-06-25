Каныбек Осмоналиев, экс-депутат: «Не поймешь, зачем сваты, свояки бажа-мажа толкают на нарушение закона своих родственников, стоящих на политической верхушке!»

Следующий шаг за президентом. Он будет держать в руке это напряжение, или вручит Раима Матраимова в руки Фемиды?
- Расследовавшая дело Атамбаева, выдвинувшая огромные претензии депутатская комиссия вынесет желательное для верхов решение или же сфальсифицирует?
- Рано или поздно все равно бы произошло комиссионное расследование по Атамбаеву. Думаю, в этот раз депутаты сработают оперативно и качественно. Потому что речь идет об авторитете самого ЖК. Если комиссия без опасений четко покажет совершенные деяния, тогда Генеральная прокуратура быстро доведет это дело до конца. Но народ не доверяет и депутатам. Они же игроки. Могут сложиться разные комбинации. Если открыто расследуют сомнительные дела Атамбаева, то антикоррупционная политика президента получила бы хорошую поддержку. В противном случае станет вроде саботажа. Наверняка депутаты понимают это обстоятельство.
- Президент продолжит делать вид, будто не знает о поднятом вопросе о Раиме Матраимове, или отдаст в руки судей?
- Оказалось, «успешный феномен» Раима Матраимова не таков, как ждало большинство политиков. Ведь в основном на первое место ставили «таланты» этого джигита в таможенной службе. Выяснилось, он превратился в важную фигуру государственного масштаба. Поэтому каждый «шорох» в его окружении начал вызывать большой резонанс. Меня удивила активная позиция с уверенными словами его старшего брата на вчерашних теледебатах. Уже из этого видно, вроде будет еще много «войн» вокруг этих братьев. Впереди парламентские выборы. Кто добьется победы, тот в близкой перспективе станет «хозяином» страны. Как уже сейчас становится понятно, для этого нужно очень много денег. Раим Матраимов богатый человек. Он сам подтверждает это, обращаясь к экс-президенту. Значит, мечта каждой политической силы – отдалить от сегодняшней официальной власти таких «переполненных денежных мешков». Во главе их могут находиться некоторые, не способные приблизиться к власти. Следующий шаг за президентом. Он будет держать в руке это напряжение, или вручит Раима Матраимова в руки Фемиды? Представляется, что ближайшие политические игры Кыргызстана продолжатся именно вокруг данного вопроса!
- Почему сегодняшняя власть не может избавиться от раздражающих народ негативных качеств, не может подняться выше знакомых?
- К сожалению, прежние плохие качества вроде все еще продолжаются. Особенно в правительстве. Это не приведет к добру. Надо в скорейшее время очиститься, двигаться вперед! Иначе народ сам зачистит. Сейчас люди ко многим вещам стали относиться с догадливостью. Не поймешь, зачем сваты, свояки бажа-мажа толкают на нарушение закона своих родственников, стоящих на политической верхушке! Значит, они думают одинаково, да? То есть пока власть в руках, будем растаскивать-расхватывать.Если так, то они доконают своих родственников, которые в качестве лидеров несут на себе ношу народа!
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