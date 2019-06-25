Азамат Темиркулов, доктор политических наук, доцент: «То, что саммит ШОС прошел в Кыргызстане, внесло большой вклад в наш статус и имидж»

Прошедший недавно в Бишкеке саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стал одним из важных событий последнего времени.

На саммите присутствовали президенты России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Беларуси, Афганистана, Монголии, а также премьер-министры Индии, Пакистана. В ходе саммита была принята Бишкекская декларация. Члены организации и страны наблюдатели подписали ряд важных соглашений, касающиеся борьбы с наркоторговлей и развития цифровых, информационно-коммуникационных технологий. Доктор политических наук, доцент Азамат Темиркулов побеседовал с нами о результатах саммита ШОС.

— Господин Азамат, как саммит ШОС улучшил ситуацию в нашей стране?

— Во-первых, был внесен большой вклад в наш статус, имидж. Конечно, для нас большая новость, когда проходит саммит такого масштаба, когда к нам едут лидеры крупных держав – Китая, России, Индии. Это большое событие, за которым следит половина населения планеты. Это отличная возможность, если говорить об имидже, статусе. Во-вторых, в таких саммитах каждая страна защищает свои интересы. Когда лидеры выступают с официальными заявлениями, они обязательно затрагивают свои интересы. Например, президент России В. Путин говорил о санкциях. Президент Ирана говорил об отношениях с Америкой. Таким образом, каждая страна пытается отстоять свои интересы. И глава нашего государства говорил об экономической позиции нашей страны. Отметил, что будет прогресс, если начнется реализация проекта строительства железной дороги Китай — Узбекистан. Крое того, президент затронул тему безопасности. Потому что Шанхайская организация сотрудничества борется с тремя угрозами: терроризм, экстремизм, сепаратизм. Изначально эта организация создавалась, чтобы противостоять этим угрозам. Лидеры отметили, что нам нужно уделить особое внимание этим угрозам. Но нельзя ограничиваться словами. Поэтому были подписаны соглашения. Кроме того, в документах были экономические проекты на миллиарды долларов, Кыргызстан проявил готовность сотрудничать с Китаем. По-моему, это хорошее явление. Мы составили соглашения по сельскому хозяйству, горнодобывающей и иным отраслям.

— Какие поворотные моменты ожидаются в нашей экономике?

— В нашей экономике мы увидим доходы, прогресс. По-моему, этот саммит принес Кыргызстану определенные поворотные моменты.

Источник: газета «Азия news» №24 от 20.06.2019 / стр. 9, gezitter.org/