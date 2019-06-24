Ширин Айтматова: Жээнбекову стоит высказаться о ситуации с Матраимовым

«Сооронбай Жээнбеков нужен лично мне»

Сооронбай Жээнбеков должен высказать свою позицию по вопросу о проверке имущества семьи Матраимовых. Об этом Vesti.kg заявила бывший депутат ЖК Ширин Айтматова.

- Жээнбеков, в отличие от Атамбаева, не отличается своими эксцентричными заявлениями, – заметила Айтматова. – Пришло время, когда Жээнбеков нужен народу, и он нужен лично мне. Мне интересно узнать, что президент думает о происходящем. Нам нужно узнать его позицию. Для простого народа нужна интерпретация происходящей ситуации.

По ее словам, Жээнбеков в настоящее время так же, как и остальные граждане, ждет результатов проверки ГСБЭП о переводе денег Матраимова за границу. Затягивание расследования Ширин Чингизовне кажется «подозрительным».

Напомним, ранее журналисты агентства «Азаттык» обнародовали результаты расследования об имуществе семьи Матраимовых.

Вместе с тем в социальных сетях пользователи задаются вопросом, кто мог «слить» в СМИ документы и данные, на которых строится расследование. В качестве самых популярных версий выдвигают два варианта: месть экс-президента Алмазбека Атамбаева, либо документами поделилась команда Сооронбая Жээнбекова, чтобы избежать критики в обществе.

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