Что нужно, чтобы попасть в следующий парламент?

Жогорку Кенеш в очередной раз расстроил.

С одной стороны – не хочется петь в унисон тому хору негатива, который сегодня обрушился на парламент, с другой стороны, накипело.

Я внимательно следил за трансляцией заседания парламента во время обсуждения заключения комиссии по Атамбаеву. Но, речь пойдет не о сути претензий к экс-президенту, юридическим аспектам, следованию регламенту и сакраментальным вопросам о том, может ли парламент предъявлять что-то Атамбаеву, каков его, парламента, морально-нравственный уровень и т.д.

«Заговори, чтобы я увидел тебя»

Эту фразу Сократ сказал молчавшему молодому человеку, чтобы составить впечатление о нем. Можно как угодно одеваться, как угодно выглядеть, но реальный уровень, ум, выдает именно речь. Отсюда и поговорка – встречают по одежке, провожают по уму. Именно речь является индикатором реального, а не иллюзорного социального статуса человека.

Депутат, как та птица — говорун, должен отличаться умом, сообразительностью, а еще — красноречием. Ведь для отстаивания своей точки зрения, своей позиции депутат использует трибуну или микрофон. Следовательно, умение грамотно и, желательно, образно говорить – один из обязательных навыков для профессионального политика.

Я целенаправленно не заостряю внимание на содержании. Для политика – это конечно важно, но, он может позволить себе быть часто и популистом. Вот только и популистом быть – это надо уметь.

Среди действующих депутатов немало тех, кого страна вообще ни разу за трибуной не наблюдала и даже голоса их с места не слышала. Но, может это и к лучшему. Знаю достаточное количество людей, которые предпочли бы многих из тех депутатов, кто часто выступает, никогда не слышать. Чтобы, как и я, не расстраиваться лишний раз и не сокрушаться — кого мы выбрали, и неужели это и есть уровень нашей «элиты».

Конечно, даже в этом созыве парламента есть с десяток толковых и умеющих выражать свои мысли народных избранников. Но, это очень, чрезвычайно мало для 120 человек.

Говорить без бумажки, экспромтом, непросто. Но, к заседанию по обсуждению заключения депутатской комиссии у парламентариев время подготовиться было. Значит могли и тезисы набросать, и структуру выступления продумать. К, сожалению, этого не случилось. Депутаты не держали предмет, то есть, к концу выступления можно было позабыть, а зачем, собственно, все вообще здесь собрались. В большинстве своем, не могли четко сформулировать основную мысль своего спича и т.д.

Первой говорила Карамат Орозова, попросившая целых 10 минут для выступления. В середине своей речи, после панегирика в адрес Атамбаева, депутат вдруг начала говорить о необходимости поддержки Сооронбая Жээнбекова, а затем и вовсе ушла в проблемы регионов. «Мы должны поддерживать Жээнбекова — выходца из народа, который хочет развивать регионы. Вы не помогаете. (напомню, уважаемая эже выступает на заседании, где обсуждают заключение комиссии по лишению неприкосновенности Атамбаева. Причем тут поддержка Жээнбекова?). Нарынская область — самая проблемная. Если Абылгазиев не будет служить Нарыну, то кто ему (Нарыну) будет служить? ( см.предыдущее примечание. Только с другим вопросом в конце – причем тут Абылгазиев и Нарын?) В каждой из областей множество проблем. В Таласе, например.

Может быть, мы вас зря назначили спикером? Вы же должны были заключить договор с Турцией и построить завод там. Чаткал уже устал митинговать. Мы даже визы для учебы за рубежом не можем получить. Мы должны отозвать лицензии на добычу полезных ископаемых. Сами не можем добывать, пусть лежит под землей? Все это надо внести в Конституцию. Мы должны сами этим заняться,» — резюмировала Карамат Орозова.

Пойдем дальше. Ирина Карамушкина. Ирина Юрьевна любит пользоваться лексикой, так сказать, на грани. Глаголы, типа «смотались», «гнать» (в смысле, говорить, «ну ты, типа, гонишь»), «мочить», «посылать»( в смысле куда-подальше) и т.д. привычны для ее лексикона. Не стало исключением и заседание, где обсуждали заключение комиссии.

А ведь Карамушкина — бывшая учительница, обязанная, хотя бы в силу своей профессии нести в массы «доброе и вечное», а не «гнать пургу» с главной трибуны страны.

Большинство остальных выступлений тоже логикой и внятностью не отличались. Депутаты вспоминали, ностальгировали, сокрушались, что многое недопонимали в свое время, начинали говорить о вещах, не имеющих никакого отношения к обсуждаемому вопросу. И опровергали самого Наполеона, который был уверен, что: «Тот кто не умеет говорить, не может сделать себе карьеру». У нас может, и еще как может. То есть, у нас решают не твои навыки, не твой ум, а что-то другое, например, деньги.

Чинара Жакыпова о сакральности власти

Бывший министр образования времен Акаева и бывший директор Фонда Сороса в Кыргызстане, основатель Бишкекского пресс-клуба Чинара Жакыпова – это, безусловно, представитель кыргызской интеллигенции, той самой реальной, настоящей кыргызской элиты, чье мнение важно и интересно, независимо от занимаемых ею должностей. Сейчас Чинара Шаршеевна занята своим музеем кукол и коллекционированием старинной кыргызской одежды и предметов быта, но ее посты в Facebook всегда, как говорится, «не в бровь, а в глаз».

«Власть потеряла всякую сакральность»

Если раньше народ думал о своих руководителях как о безгрешных небожителях, не сомневаясь, что они все время озабочены тем, как улучшить жизнь на вверенной им территории, то теперь все по-другому.

Стало очевидным, что даже если элитарии (специально выведенные на нашу голову) и молятся по пять раз на дню, грешат они чаще, чем простые агностики и атеисты. И редко кто из них задумывается о чем-то полезном. И это «полезное» не приносят никому, кроме как себе.

Кто в этом виноват?

Думаю, что наряду со всеми нашими президентами, правительствами, депутатами, также «виноваты» СМИ, подслушивающие и подсматривающие устройства, Ассандж, Сноуден, Цукерберг и айфон-телефоны. Все стало слишком прозрачным, доступным и ясным.

Каждый тачечник на Ошском базаре вдруг понял, что он во многих вещах разбирается лучше того дядьки, выступление которого ему прислали по WhatsApp…

Качество речи, ошибки в текстах, вроде как на родном языке, вообще сломили мозг обывателю

— Как?! Они совсем не умнее нас?! – вскрикнули хором и прозрели простые граждане.

Словом, как бывший руководитель аналитического центра, хочу предупредить нынешних, которые снова планируют рвануть на политический Олимп: любые следующие выборы будут для вас тяжелыми.

Придется нереально больше платить, чтобы пройти в Парламент или стать кем-то великим в нашей стране. Народ он такой, непредсказуемый…

Элитарии, копите деньги! Или не ходите больше туда никогда…».

Чинара Жакыпова как всегда права. Тем, кто захочет опять обзавестись депутатским мандатом и тем, кто хочет попробовать себя на этот поприще впервые, но явно переоценивает свои способности и навыки, придется раскошелиться. Ведь чем еще подчеркнуть свою «особость» перед другими? Только деньгами. Из всех безграмотных выберут того, кто при деньгах.

Власть стала слишком «народной», и это плохо. Потеря сакральности властью делает уязвимой ее легитимность.

Поэтому, в последнее время все чаще звучат голоса за роспуск парламента, сокращение количества депутатов и т.п.

Но проблема, скажем так, качества человеческого материала, качества политиков, которых мы имеем – это не простой вопрос, который можно решить сходу. К сожалению, существуют очень ошибочные представления обывателей, что достаточно выгнать одних политиков и набрать других, честных и умных. Однако, этой самой волшебной кубышки, откуда можно достать честных и чистых, а, главное, умных, не существует. Поэтому придется решать целый клубок разнообразных проблем, на разрешение некоторых из которых потребуются годы. Потому что они связаны, в том числе и с общим уровнем образованности в стране. Но есть и те, которые можно начать решать уже сегодня и сейчас. Для этого необходимы всего-то две составляющих: наличие политической воли у власти и настойчивости у гражданского сектора.

Elgezit. KG