«Арестован банковский счет Раисы Атамбаевой» — официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева

Советница экс-президента Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева прокомментировала решение суда о выемке из коммерческих банков документов по депозитным счетам и ячейкам семьи бывшего главы государства.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд дал разрешение Военной прокуратуре проверять банковские счета четы Атамбаевых, их детей, близких и соратников.

Жолдубаева на своей странице в Facebook написала, что экс-президента о решении суда не уведомили. Также она сказала, что у Атамбаева и его семьи нет депозитного счета и банковской ячейки.

«Единственный депозитный счет в банке имеется у супруги бывшего президента Раисы Атамбаевой, его и арестовали», — рассказала она.

Жолдубаева отметила, что список лиц, чьи банковские счета будут проверять, некорректен. По ее словам, в него попал и покойный брат Раисы Атамбаевой, а также бывший телохранитель Атамбаева Дамир Мусакеев, который не состоит в родстве с семьей экс-президента.

Она считает, что властям важно «хоть что-то накопать на семью экс-президента, чтобы отвлечь внимание от другой семьи».

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