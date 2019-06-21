Алмазбек Атамбаев прокомментировал ситуацию вокруг себя: Честь - дороже жизни!

СДПК, которая расположена в здании "Форума", распространила заявление экс-президента КР Алмазбека Атамбаева в связи с обвинениями, выдвинутыми Жогорку Кенешем КР 20 июня.

Он заявляет, что выдвинутые Жогорку Кенешем КР обвинения в его адрес являются совершенно абсурдными, не имеют правовой основы, опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента.

Сооронбай Жээнбеков не нашел другого способа заставить меня молчать, кроме как незаконно осудить по надуманным обвинениям.

"Но ничего у него не получится, хотя в этих целях уже более года используются самые грязные методы, самые грязные политики, самые грязные слухи. Достаточно посмотреть фамилии и репутацию депутатов Жогорку Кенеша, используемых властью в атаках на мое честное имя", - отмечает он.

Атамбаев считает, что явным доказательством его правоты является то, как спешно и как трусливо нарушали Конституцию, как игнорировали другие законы, как скрывали документы, как подло врали с парламентской трибуны, лишь бы выслужиться перед семьей Жээнбековых.

"Как побольнее ударить Атамбаева, как отомстить за то, что после Апрельской революции многие из них лишились привилегий, незаконных кормушек и наворованного имущества".

К сожалению, я действительно ошибался в людях. Самые сладострастные подхалимы во главе с братьями Жээнбековыми превратились в самых яростных врагов и критиков.

Экс-президент добавил, что в защитниках у него сегодня большинство таких, кто был не у дел или даже попадал в опалу в годы его президентства.

"Я чист перед Богом и своим народом! Перед законом и своей совестью! Все, что делал все эти годы, старался делать во благо народа, и все это останется людям"!

Бывший глава государства в своем заявлении подчеркивает, что никогда не боялся ответственности и готов ответить за каждое свое решение на посту президента.

"Но играть отводимую мне Жээнбековыми унизительную роль обвиняемого в придуманных ими преступлениях, конечно же, не стану. Им не удастся долго обманывать народ и тем более взвалить на меня их собственные грязные фантазии. Не получится. Люди все видят, никого из Жээнбековых и их подхалимов не заставляли "под дулом автомата" управлять эти годы правительством, парламентом, комитетами и подписывать нормативные правовые акты", - заключил Атамбаев.

Правда и закон на моей стороне! Честь для меня – дороже жизни!

Напомним, скандальное выступление Алмазбека Атамбаева на митинге 8 июня, где он в очередной раз назвал парламент "сопливым", не осталось без ответа. Депутаты сформировали временную комиссию, которая считает, что экс-президент имеет причастность к делам по реконструкции исторического музея, модернизации ТЭ Бишкека, к освобождению Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на ТЭЦ, к незаконному получению участка в селе Кой-Таш. 100 депутатов поддержали передачу заключения ЖК в Генпрокуратуру. 26-27 июня Генпрокуратура должна вынести свое заключение. После этого можно говорить о том, будет ли парламент лишать неприкосновенности Атамбаева.



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