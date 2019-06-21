Вопрос о неприкосновенности Атамбаева будет решаться после оценки Генпрокуратуры

Жогорку Кенеш 20 июня поддержал заключение депутатской комиссии по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его неприкосновенности.

«За» проголосовали 100 депутатов, «против» - 5. Всего было зарегистрировано 105 депутатов.

Председатель комиссии, член фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев рассказал «Азаттыку» о том, каковы будут последующие процедуры по этому делу:

«Теперь Генпрокуратура изучит те шесть обвинений и даст свою оценку, проверив, действительно ли, в ГКНБ, МВД, финразведке и финполе возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Если эти основания будут признаны обоснованными, то через соответствующие комитеты Жогорку Кенеша будет внесено предложение о том, что «необходимо снять неприкосновенность» и оно будет вынесено на голосование в парламенте. Если же будет дана оценка, что «оснований нет», то наша работа будет напрасной».

Комиссия комиссия выдвинула против Алмазбека Атамбаева 6 обвинений, которые вкратце звучат так: гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ; незаконное освобождение кримавторитета Азиза Батукаева; незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где Атамбаев построил дом; возможная аффилированность с компаниями «Ака Петролеум» и «АКА Инвест»; коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека; возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека.

Партия СДПК, состоящая из сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева, заявляет о незаконности создания комиссии.