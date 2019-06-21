Пофамильный список депутатов, проголосовавших за и против заключения спецкомиссии по Атамбаеву

Решение принято на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

Заключение специальной комиссии по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его неприкосновенности направили в Генеральную прокуратуру. Решение принято на пленарном заседании Жогорку Кенеша.

За проект постановления проголосовало 100 депутатов. Пять депутатов выступили против.

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