           
Подробности
Политика
Просмотров: 9

Атамбаев даже не пришел на похороны 89 ребят погибших на площади 7 апреля 2010 года, — депутат Каныбек Иманалиев

За проект постановления проголосовало 100 депутатов.

 
— Алмазбек Атамбаев даже не пришел на похороны 89 погибших ребят на площади 7 апреля 2010 года, — заявил на пленарном заседании ЖК депутат Каныбек Иманалиев. —  Эти ребята погибли, чтобы кто-то стал мультимиллионером?

 

Напомним, что сегодня парламент проголосовал за проект постановления по снятию неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева.

 

Заключение специальной комиссии по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его неприкосновенности направили в Генеральную прокуратуру.

 

За проект постановления проголосовало 100 депутатов. Пять депутатов выступили против.

 

 


Элгезит

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить