Атамбаев даже не пришел на похороны 89 ребят погибших на площади 7 апреля 2010 года, — депутат Каныбек Иманалиев

За проект постановления проголосовало 100 депутатов.



— Алмазбек Атамбаев даже не пришел на похороны 89 погибших ребят на площади 7 апреля 2010 года, — заявил на пленарном заседании ЖК депутат Каныбек Иманалиев. — Эти ребята погибли, чтобы кто-то стал мультимиллионером?

Напомним, что сегодня парламент проголосовал за проект постановления по снятию неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Заключение специальной комиссии по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его неприкосновенности направили в Генеральную прокуратуру.

За проект постановления проголосовало 100 депутатов. Пять депутатов выступили против.



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