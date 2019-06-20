Как реагировали власти на обвинения Атамбаева, когда он был президентом

Количество обвинений депутатской комиссии в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева сократилось с девяти до шести.

Эти эпизоды напоминают оружие, которое было повешено много лет назад, чтобы выстрелить именно сейчас. В любом случае в обществе эти истории уже давно обсуждались. Kaktus.media вспоминает, как реагировали власти, когда плодились слухи о связи скандалов с Алмазбеком Атамбаевым.

Поставки угля на ТЭЦ. В ответ - уголовное дело на мужа Саляновой

Угольный скандал разгорелся еще в 2014 году, когда "Прогресс компани" и "Жезказган энергосбыт" не поделили первое место. Но тогда явно имя Алмазбека Атамбаева не упоминалось. Хотя мужа на тот момент генпрокурора Аиды Саляновой, бизнесмена Бакыта Абдыкапарова, хотели привлечь к ответственности за лобби "Жезказган энергосбыт". В итоге завели дело по мошенничеству по другому кейсу. По данным следствия, группа лиц обманом получила $50 тысяч, пообещав помочь закрыть дело, возбужденное сотрудниками ГКНБ на должностных лиц МП "Тазалык".

Следствие получило показания свидетелей о том, что Абдыкапаров был причастен к этим обещаниям. Суд приговорил к семи годам условно и штрафу. В отставку ушел министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

О том, что за "Прогресс компани" (о компании читайте здесь) стоит Атамбаев и все истории 2014 года связаны, прозвучало только в 2016-м. Уже будучи депутатом Жогорку Кенеша Аида Салянова, рассказывала Атамбаев пообещал бизнесмену Алижану Ибрагимову беспрепятственную поставку угля через "Прогресс компани". Она говорила, что поэтому министр энергетики Осмонбек Артыкбаев вмешался в конкурс и в личной беседе с Саляновой указывал на Атамбаева как на лоббиста.

Но в итоге началась политическая кампания против самой Саляновой.

"Значит, по словам Саляновой можно задаться вопросами, может, ее муж не был единственным в этой семье организатором аферы с поставками угля и неужели его жена-прокурор тоже была во все вовлечена?", - сказал пресс-секретарь президента Алмаз Усенов. А президент в свойственной себе манере изображал жертву обмана.

Я человек - я ошибся. Ошибку понял, когда начали приходить сведения о взяточничестве ее мужа. Я ей сказал: "Смотри, что муж вытворяет". Я ей верил. Привычка у меня верить людям, которые рядом.

Потом на Салянову завели уголовное дело: копали на нее долго, но вытащили только возобновление адвокатской лицензии Алексею Елисееву, когда она была на посту министра юстиции. Давление на Салянову, конечно, связано не только с конфликтом из-за поставок угля, но, скорее всего, это свою лепту внесло.

Коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека. В ответ - игнорирование или критика оппонентов

11 декабря 2013 году парламент сразу в трех чтениях одобрил проект соглашения с TBEA. Критики были, их заглушало одобрение провластных депутатах.

Об упущениях в модернизации ТЭЦ в 2017 году сообщала Счетная палата, проводившая аудит за 2015 год. Аудит выявил, что модернизацию провели без смет, а работу приняли "на глаз". Но тогда тоже парламент и другие проверяющие органы предпочли отмолчаться.

Сам же Атамбаев проект модернизации ставил себе в заслугу и неоднократно упоминал, что если бы не помощь Китая, Бишкек бы давно сидел без тепла. Во время выступления на открытии реконструированной части Бишкекской ТЭЦ он критиков назвал недоумками, тех, кто не видит результаты последних шести лет, слепцами.

Мы брали кредиты только на такие проекты, которые закладывают будущее для расцвета экономики Кыргызстана.

В парламенте о проблемах модернизации вспомнили лишь после аварии в январе 2018 года, когда Атамбаев покинул должность. С тех пор критика экс-президента и разоблачение его окружения стали популярной темой, а с трибун парламента один за другим сыпались запоздалые признания депутатов.

Освобождение Азиза Батукаева. В ответ – немного шороха и предание забвению

В 2013 году досрочное освобождение "вора в законе" и его фактический побег из страны в парламенте вызвал политический скандал.

Оппозиционный "Ата Мекен" сразу же указал на Атамбаева как на главного виновника. Была создана депутатская комиссия, но в ее заключении моральная и политическая ответственность возлагалась лишь на вице-премьер-министра Шамиля Атаханова. Из всех пунктов заключения парламента была исполнена лишь отставка омбудсмена Турсунбека Акуна. Все остальные участники скандала - глава ГСИН Зарылбек Рысалиев, глава МВД Абдылда Суранчиев, министр здравоохранения Динара Сагинбаева и другие продолжили работать, а Атаханов ушел в отставку добровольно.

По всем государственным и провластным СМИ полилась чернуха в адрес депутатов "Ата Мекена". А уголовное дело спустили на тормозах.

Шесть лет о деле Батукаева должностные лица не вспоминали. Расследование возобновилось лишь в мае этого года на фоне противостояния Атамбаева с новой властью. Один за другим подозреваемые наводят стрелки на Атамбаева. Турсунбек Акун и Шамиль Атаханов уже указали на Атамбаева.

Незаконное получение участка в Кой-Таше. В ответ - иски по защите репутации

В 2016 году Омурбек Текебаев заявил, что Албек Ибраимов подарил Атамбаеву 2,7 га в Кой-Таше, чтобы стать мэром Бишкека. Этот участок ранее принадлежал заводу "Дастан", который в свое время Ибраимов возглавлял. И тут против Текебаева заработала целая госмашина. ГРС, ФУГИ сообщали, что президент получил участок на законных основаниях. Так, по данным госорганов, ТНК "Дастан" законно продал участок некоему Укуеву, тот перепродал его супруге Ибраимова. А она перепродала его президенту.

Албек Ибраимов подал в суд на Текебаева за клевету и суд вынес решение, что лидер "Ата Мекена" должен выплатить Ибраимову 1 млн сомов.

Какие результаты проверки будут на этот раз - неизвестно. Возможно, Генпрокуратура, ФУГИ и другие госорганы "вдруг" обнаружат нарушение закона, которое не заметили в 2016 году.

Коррупция при ремонте Исторического музея

Скандал вокруг Исторического музея произошел уже после ухода Атамбаева. Во время его президентского срока обсуждения о реконструкции музея не было, только ремонт постоянно задерживался.

В начале 2018 года ставший президентом Соронбай Жээнбеков посетил музей. Аппарат президента остался доволен, по крайней мере он описывал это как возрождение музея и анонсировал открытие в марте 2018 года.

Но музей в обещанный срок не открылся, а в мае "атамекеновцы" обнародовали материалы о растрате средств. Одно за другим последовали разоблачения при проведении тендера, закупке материалов и разработке концепции музея. Правоохранительные органы моментально отреагировали на скандал и скоро уже было заведено уголовное дело о коррупции. Но затем они взяли паузу. Следствие длилось почти год и лишь в апреле 2019 года они озвучили имена фигурантов. Среди них оказались Сапар Исаков и Мира Карыбаева - члены команды Атамбаева.

Незаконное получение земли в Иссык-Кульской области

В материалах депутатской комиссии говорится, что экс-президент незаконно получил участок в селе Чок-Тал. В июле 2016 года некий Анвар Шабданов от ОсОО "Фрунзе Резортс" обратился к главе Чон-Сары-Ойского айыл окмоту о выдаче участка в 4,6 га в селе Чон-Сары-Ой в аренду, вопрос рассматривали на уровне айыл окмоту и акимиата и 23 октября 2017 года Сапар Исаков на основе решений нижестоящих инстанций подписал распоряжение о передаче участка для "Фрунзе Резортс".

В январе 2018 года "Фрунзе Резортс", по неподтвержденным данным, продал часть этого участка - 2,63 га - Атамбаеву за 14,6 млн сомов.

Получается, участок Атамбаев купил уже после ухода с должности. Но если бы это случилось во время его правления, а кто-то вытащил на суд общественности эту информацию, не оставляет сомнений: против него завертелась бы государственная машина. Все та же, что теперь крутится уже против самого Атамбаева.

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