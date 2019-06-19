Депутат Строкова: Ко мне приходили старые сопартийцы и спрашивали, не жалко ли мне их

Член парламентской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента призналась, что будет рада, если все обвинения против Атамбаева окажутся неправдой

Депутатская комиссия по вопросу снятия неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева работала в рамках закона. Так депутат от фракции СДПК Евгения Строкова прокомментировала Vesti.kg заявление членов политсовета «социал-демократов» о том, что парламентарии нарушили нормы регламента.

- Комиссия может работать столько времени, сколько необходимо. Ничего такого в этом нет, - подчеркнула она. - Хотя до каникул осталось всего две недели, а данный вопрос требует рассмотрения на палате.

Евгения Григорьевна заметила, что ей неприятно от всей происходящей ситуации.

- Я очень переживаю, потому что верила человеку, но сейчас оказывается, что все было не так,- пояснила она. - Ко мне заходили мои старопартийцы и спрашивали, не жалко ли мне их. Жалко конечно. Но эти люди не хотят видеть очевидное. Мне обиднее даже, чем им, потому что все мои идеалы растоптаны. Я буду только рада, если все, что сейчас имеется против Алмазбека Шаршеновича, окажется неправдой.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что члены политсовета СДПК считают, что создание депутатской комиссии по вопросу снятия неприкосновенности с Атамбаева прошло с нарушениями законов.

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