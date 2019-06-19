Исхак Масалиев: Я говорил коллегам, что будут проблемы. Не послушали меня, теперь спорят

Парламентарии прокомментировали обвинения в нарушении законов от сторонников Алмазбека Атамбаева

Создав специальную комиссию с целью лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, в Жогорку Кенеше нарушили Конституцию и законы Кыргызской Республики. Такое заявление накануне распространила пресс-служба СДПК.

Там напомнили, что статус экс-президента Атамбаев получил 24 ноября 2017 года, когда Закон КР «О гарантиях деятельности Президента КР» привлечения бывшего главы государства к ответственности не предусматривал. Поправки к этому закону парламент принял 4 апреля 2019 года, а вступили в силу они 27 мая 2019 года.

«Так нарушена статья 28 Конституции, согласно которой закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет, - указали в СДПК. – Данные поправки должны действовать на будущий период, а не действовать на прошедшее время».

В партии добавили, что порядок и процедуры осуществления полномочий Жогорку Кенешем определяются Законом КР «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Однако порядок и процедуры осуществления полномочий по лишению статуса экс-президента в этом регламенте отсутствуют.

«Депутаты применяют к экс-президенту процедуру отрешения от должности президента КР, - сообщают в пресс-службе. – Однако соответствующего нормативного акта ЖК о применении этой процедуры в отношении экс-президента не было принято».

Далее социал-демократы указывают, что закон «О Регламенте ЖК КР» требует, чтобы представление о выдвижении обвинения содержало конкретные указания на признаки преступления, которое вменяют в вину президенту, а также обоснование его причастности к этому преступлению.

«Однако до сих пор неизвестно, какие депутаты подписали это представление о выдвижении обвинения, и какие конкретные указания на признаки преступления имеются в представлении депутатов», - передают в СДПК.

Кроме того, в политобъединении считают нарушением то, что постановление парламента о создании спецкомиссии не имеет юридической силы, поскольку оно не включено в Государственный реестр нормативных правовых актов КР, как того требует статья 28 Закона КР «О нормативных правовых актах КР».

Также там считают конфликтом интересов присутствие в этой комиссии депутатов Таланта Мамытова, Канатбека Исаева, Каныбека Иманалиева и Кожобека Рыспаева.

Депутат ЖК и председатель СДПК Асель Кодуранова осуждает создание депутатской комиссии с целью лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

- В статье 28 Конституции ясно говорится, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, обратной силы не имеет, - сказала она Vesti.kg. – А в данной ситуации все именно так. Создание депутатской комиссии является нарушением.

Исхак Масалиев («Онугуу – Прогресс») называет естественной ситуацию, в которой члены СДПК защищают своего лидера. Однако он считает, что в своем письме партийцы нарушают логику.

- В статье 28 Конституции говорится, что обратной силы не имеет закон, устанавливающий или отягчающий ответственность лица, - подчеркнул он в разговоре с Vesti.kg. – Но закон «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента» не устанавливает ответственность, а лишь говорит о снятии неприкосновенности.

Ответственность устанавливает Уголовный кодекс. Тут социал-демократы путают понятия.

Что же касается того, что в регламенте ЖК КР нет нормы о лишении статуса бывшего главы государства и депутаты применяют к Алмазбеку Атамбаеву процедуру отрешения от должности президента КР, то народный избранник не видит в этом большой проблемы.

- Спецкомиссия работает по аналогии с тем механизмом, это допустимо, - уверен он. - Хоть я и голосовал против этой поправки. Я сразу сказал, что будут проблемы, что нельзя приравнивать экса к действующему президенту, что это противоречит Конституции. Не послушали меня, теперь спорят. Тут есть повод для обсуждения, но я считаю, что это не принципиально.

Масалиев отмечает, что обвиняя депутатов в безграмотности, социал-демократы просто вступаются за Алмазбека Атамбаева.

- Почему-то они молчали шесть лет, когда творилось беззаконие, - заметил он.

vesti.kg