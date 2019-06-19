Лишение неприкосновенности Алмазбека Атамбаева: Ответ СДПК

Парламентское постановление по созданию спецкомиссии не обладает юридической силой.

Депкомиссия по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента нарушает Конституцию, заявил на пресс-конференции сегодня, 18 июня, член политсовета СДПК Нурбек Касымбеков.

По его словам, указанная комиссия работает, нарушая ряд законов. "Во-первых, согласно статье 28 Конституции, закон, определяющий или утяжеляющий ответственность человека, не имеет обратной силы. Атамбаев получил статус экс-президента в 2017 году, а парламент принял закон, допускающий привлекать к ответственности экс-президента, в 2019 году. Значит, закон не имеет обратной силы.

Во-вторых, нет процедуры и положения о лишении неприкосновенности экс-президента Жогорку Кенешем. В-третьих, неизвестно, какие конкретно депутаты обвиняют экс-президента. В-четвертых, парламентское постановление по созданию спецкомиссии не обладает юридической силой. В-пятых, при наличии конфликта интересов депутаты не должны входить в состав комиссии, однако туда вошли желающие отомстить Атамбаеву Талант Мамытов, Каныбек Иманалиев, Кожобек Рыспаев и Канатбек Исаев", - сказал Касымбеков.

Источник: super.kg, gezitter.org