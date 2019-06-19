В Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия по лишению неприкосновенности Алмазбека Атамбаева.
"У нас тяжелая миссия… Давайте сделаем так, чтобы впоследствии нам не пришлось нести ответственность за неправильное решение", – заявила сегодня, 18 июня, на заседании депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева депутат Евгения Строкова.
"Было бы правильно сначала выяснить, насколько причастен к этим преступлениям экс-президент, а потом выносить вердикт о снятии неприкосновенности. Потому что какой повод снимать, если ничего не зарегистрировано и все вроде хорошо? В адрес нашей комиссии тоже звучит сильная критика, в нас полетят камни. Давайте сделаем так, чтобы впоследствии нам не пришлось нести ответственность за неправильное решение", – сказала Строкова.
В Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия по лишению неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. На заседаниях комиссии экс-президента обвинили в тяжких преступлениях. Для лишения Атамбаева неприкосновенности требуется согласие не менее 80 депутатов.
Источник: super.kg, gezitter.org
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