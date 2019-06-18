Общественный деятель Азимбек Бекназаров сказал о необходимости изменения Конституции.
Эту инициативу он поднял на пресс-конференции сегодня, 17 июня.
"Из-за противостояния между экс- и действующим президентами в стране не идёт реформа. В государстве кризис.
Необходимо изменить систему правления. Акаев, Бакиев, Атамбаев работали по одной системе. Жээнбеков тоже работает по этой системе. Эту систему надо уничтожить. Ситуацию не исправить посадкой Атамбаева. Необходимо провести конституционную реформу, обязать президента и депутатов отчитываться перед курултаев. Для этого необходимо создать независимый курултай. Кроме того, пусть представителя народа избирает народ. Если всё это не изменить, то в парламент снова придут депутаты-"чимкирики" [в знач. сопливые депутаты], - сказал Бекназаров.
Источник: super.kg, gezitter.org
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