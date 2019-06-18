Турсунбеков навал причину малочисленности политиков-патриотов

Если будут продолжать поддерживать даже дурака, беря деньги и говоря "молодец", то патриотичных политиков будет мало, сказал в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

По его словам, если журналисты, отойдут от принципа "своя рубашка ближе к телу", то политики поневоле будут патриотами, боясь общества. Кыргызстан должен создать условия для инициативных людей и поддерживать их.

Если уменьшится число занимающихся политикой, то экономика будет расти.

"Большинство прилепились к политике. Это наша болезнь. Политика может породить временный интерес. Но если дома твой ребенок сидит голодный, на первый план выходит экономика. Так, очень многие цепляются к моим предприятием.

Если я всё это вынесу, то превратиться в политику, вынудит стремиться к цели обращения внимания на экономику.

Без конкуренции не будет развиваться ни общество, ни экономика, поэтому в политике и вообще в каждой сфере должна быть конкуренция, отметил депутат.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org