Турсунбеков навал причину малочисленности политиков-патриотов

Если будут продолжать поддерживать даже дурака, беря деньги и говоря "молодец", то патриотичных политиков будет мало, сказал в интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.
По его словам, если журналисты, отойдут от принципа "своя рубашка ближе к телу", то политики поневоле будут патриотами, боясь общества. Кыргызстан должен создать условия для инициативных людей и поддерживать их.
Если уменьшится число занимающихся политикой, то экономика будет расти.
"Большинство прилепились к политике. Это наша болезнь. Политика может породить временный интерес. Но если дома твой ребенок сидит голодный, на первый план выходит экономика. Так, очень многие цепляются к моим предприятием.
Если я всё это вынесу, то превратиться в политику, вынудит стремиться к цели обращения внимания на экономику.
Без конкуренции не будет развиваться ни общество, ни экономика, поэтому в политике и вообще в каждой сфере должна быть конкуренция, отметил депутат.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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