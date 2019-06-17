Шамиль Атаханов на допросе сообщил о причастности экс-президента Алмазбека Атамбаева к освобождению Батукаева

Экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов на допросе сообщил о причастности экс-президента Алмазбека Атамбаева к незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева.
Об этом в парламенте заявил замначальника Следственной службы МВД Мырзалы Жумаев.
По его словам, Атаханов в своих показаниях рассказал об указаниях экс-президента освободить Батукаева.
17 июня в Жогорку Кенеше проходит заседание специальной депутатской комиссии, созданной для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности.
Комиссия озвучила список из 9 обвинений против экс-президента. В частности, что освобождение Азиза Батукаева было организовано под контролем действовавшего на тот момент президента Алмазбека Атамбаева.
Ранее МВД сообщило о желании Шамиля Атаханова сотрудничать со следствием.
Член партии СДПК Кундуз Жолдубаева в комментариях «Азаттыку» рассказала, что обсудила с Атамбаевым обвинения в его адрес. По ее словам, экс-президент назвал их назвал «бредом». Он считает, все это делается для того, чтобы «отвлечь внимание общества от ситуации вокруг Матраимовых».
Автор К-Nеws
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