Лишение Атамбаева неприкосновенности. В чем обвиняют экс-президента депутаты

Специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева озвучила итоги своей работы.
Депутаты Жогорку Кенеша инициировали вопрос о лишении статуса неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Будучи премьер-министром, он вручил огнестрельное оружие гражданам России, в том числе из организованных преступных группировок.
По его поручению незаконно освободили вора в законе Азиза Батукаева. Это дело не обошлось без коррупции и получения вознаграждений, считают депутаты.
Алмазбека Атамбаева обвинили в незаконной трансформации земельных участков. 35,65 гектара переведены из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.
При содействии должностных лиц транснациональной корпорации «Дастан» он получил участок в селе Кой-Таш, где построил дом.
Экс-президент КР причастен к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека.
Кроме того, компании «Ака инвест» и «Текесай Жаштары» аффилированны с Алмазбеком Атамбаевым. Известность предприятие получило благодаря желанию купить MegaCom и вложить $9 миллионов в проект «Безопасный город».
1 декабря 2016 года экс-генеральный прокурор Аида Салянова обвинила его в незаконных поставках угля на столичную теплоцентраль. По ее словам, интересы «Прогресс компани» продвигал сам Алмазбек Атамбаев.
Будучи президентом КР, Алмазбек Атамбаев узурпировал власть в своих руках. Он создал организованную преступную группу. Он вмешивался в деятельность органов власти.
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