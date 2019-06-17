Кыргызстану следует пользоваться щедростью Китая, пока есть возможность?

«Для КНР важна стабильность в нашем регионе»

Давно запланированная встреча президента Сооронбая Жээнбекова с китайским лидером Си Цзиньпином состоялась во время государственного визита председателя в Кыргызстан, и, похоже, оказалась плодотворной.

Например, известно о гранте в размере 86 млн долларов, который вскоре получит наша страна. Эти средства направят в энергетику, транспорт и строительство дорог в Бишкеке и Оше.

Си Цзиньпин признался, что Китай планирует увеличить импорт экологически чистой продукции из КР.

Идет речь о создании совместного фонда прямых инвестиций и многопрофильного агропромышленного парка в Кыргызстане. Не забыли главы государств и о железной дороге «Китай – Кыргызстан – Узбекистан».

На бизнес-форуме «Китай – Кыргызстан», состоявшемся в рамках госвизита председателя КНР, подписали соглашение о строительстве в нашей стране крупного металлургического завода. По словам директора Госагентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбека Адылбек уулу, предприятие по производству драгоценных металлов охватит не только Кыргызстан, но и всю Центральную Азию.

«Общий объем обращаемых на бирже средств составит 1,5 млрд долларов, - сказал он. - Позже товарную биржу продадим другой стране».

Вообще на бизнес-форуме подписали 24 документа на сумму 7,7 млрд долларов. Среди прочего они касаются создания на основе государственно-частного партнерства кыргызско-китайских предприятий, которые займутся решением проблем с водоснабжением, канализацией и переработкой мусора в КР.

Политологи заметили, что подобная добрососедская щедрость – органичная часть политики Китая по отношению к центральноазиатским соседям.

Например, эксперт по геополитике, кандидат политических наук Денис Бердаков напомнил Vesti.kg, что из-за противодействия между КНР и совокупным Западом, а в особенности США, с которым Китай плотно связан торгово-экономически, для страны важно преимущество в нарастающей гонке технологий.

- Соседи Китая представляют собой его пояс безопасности не только в военно-политическом плане, но и не в последнюю очередь технологически, - пояснил он. – Поэтому КНР предлагает кредиты, гранты, помощь в реализации масштабных проектов, готова вкладывать деньги в производства и науку. Кыргызстану следует соглашаться на перенос чистых и наукоемких производств.

Эксперт отметил, что не менее важна для Китая и политическая стабильность в нашем регионе. Также для бесперебойных поставок китайских товаров в Европу территория должна быть свободна от радикальных экстремистских группировок.

Независимый политолог Максат Мамытканов добавил, что для осуществления своих целей китайское руководство стремится «застраховать» свои проекты в период политического затишья – ведь уже в следующем году в Кыргызстане изберут новый парламент, а еще через несколько лет сменится президент.

- В Китае много чего от нас хотят, но понимают, что у нашей страны нет ни материальной, ни технической базы, - сказал он Vesti.kg. – А совместные договоренности ее создают.

Известный политолог Марат Казакпаев в разговоре с Vesti.kg отметил, что инициативы КНР в отношении нашей страны полностью отвечают концепции проекта «Один пояс – один путь».

- Мы должны приветствовать эти инициативы и использовать их потенциал, - считает он. – Например, увеличение объема экспорта нашей экологически чистой продукции, о котором идет речь. Упомянутые соглашения очень хороши для нас.

Напомним, Vesti.kg сообщало, что 12 июня председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом.



13 июня в государственной резиденции «Ала-Арча» состоялась официальная встреча между китайским лидером и президентом Сооронбаем Жээнбековым.

Жээнбеков отметил, что третья встреча с лидером КНР в текущем году говорит о высоком уровне и активной динамике стратегического сотрудничества между странами и еще раз подтвердил позицию Кыргызстана по «тайваньскому вопросу».

«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики – единственно законное правительство, представляющее весь Китай», - подчеркнул он.

Также в рамках государственного визита в Бишкеке прошел кыргызско-китайский бизнес-форум.

vesti.kg