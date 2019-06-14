Почему Жээнбеков лично встретил в аэропорту только Путина и Си Цзиньпина?

«Главы государств, которых у трапа ждали премьер-министр или вице-премьер, не обидятся, но возьмут это на заметку»

Россия и Китай – стратегические партнеры Кыргызстана. Президент Сооронбай Жээнбеков указал на это, лично встретив в аэропорту прибывших на саммит Шанхайской Организации Содружества лидеров этих стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, считает доктор юридических наук, профессор Бекбосун Борубашов.

Стоит отметить, что прочих участников заседаний встречали премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.

- Я думаю, что если бы он мог встретить всех лично, то встречал бы всех, потому что это влияет на политические отношения, - сказал Vesti.kg политолог Марс Сариев. - Но это было физически невозможно, самолеты глав государств приземлялись с очень короткими перерывами. Поэтому президент выбрал стратегических партнеров – РФ и КНР.

Борубашов в разговоре с Vesti.kg подчеркнул, что прочих участников саммита это нисколько не унижает: они понимают и жесткий график принимающей стороны, и внешнеполитическое направление Кыргызстана.

- Они возьмут на заметку, но не «обидятся», - согласен Сариев. – Впрочем, если бы президентом Казахстана, например, был по-прежнему Нурсултан Назарбаев, Жээнбеков нашел бы время встретить лично и его. А вот Касым-Жомарта Токаева может встретить и премьер-министр.

Напомним, сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке проходит саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Для участия в заседании приехали президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие.

Также во встрече принимают участие партнеры организации – президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Vesti.kg

