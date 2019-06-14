Вчера молчали, сегодня подали голос. Депутаты-соцдеки встали на защиту Атамбаева

На парламентском заседании большая группа депутатов выражала возмущения по поводу заявления экс-президента Атамбаева на митинге 8 июня, высказав про экс-президента всевозможные негативные мнения.

Депутат Мурадил Мадеминов напомнил, что в период президентской деятельности Атамбаева сделаны хорошие дела. По его словам, депутаты V и VI созывов ЖК вместе с ним решили много важных вопросов.

"Мы должны гордиться этими решениями. Во времена Атамбаева сделано много хорошего для простого населения. Не буду все перечислять, самое главное – энергетическая безопасность. Уверен, что народ и власть все видят и дадут свою оценку", - сказал депутат.

Мадеминов так объяснил причину того, что депутаты в один голос начали высказывать в адрес президента негативные мнения:

"Атамбаев высказал много неправильных слов. Из-за этого парламент вынужден придерживаться негативной позиции. При рассмотрении вопроса ТЭЦ большинство депутатов предложили провести международный аудит, однако парламент не может придерживаться нейтральной позиции, и это предложение не было принято. Атамбаев имеет в виду это", - пояснил депутат, обратившись к спикеру Жумабекову со словами, что и сейчас не поздно вынести этот вопрос.

Он считает, что судебный процесс по ТЭЦ зашёл в тупик. По мнению Мадеминова, в деле по модернизации ТЭЦ есть две стороны. Надо привлекать и тех, кто привел ТВЕА, допросить их. В коррупции один дает деньги, а второй берет. Значит, деньги давала ТВЕА, а бравшие задержаны.

"Время все расставит по своим местам. Если сегодня парламент не может сказать свое беспристрастное слово, то появляются сомнения, что можно построить демократическое государство.

Депутат Анвар Артыков тоже заступился за экс-президента. Его словам, он был вынужден выразить свою позицию вследствие высказанных на вчерашнем, 12 июня, парламентском заседании слов в адрес экс-президента.

"Президент Атамбаев уже история. Он гражданин Кыргызстана. Во-вторых, нет никаких доказательств вчерашним обвинениям в коррупции. Говорить можно, если есть доказательства", - сказал Артыков.

Он напомнил, что в шестилетний период правления Атамбаева была политическая стабильность, что впервые в истории Кыргызстана это была многолетняя стабильность, были реализованы хорошие проекты, в частности, население южного региона обеспечено газом и электричеством.

Источник: sayasat.kg, gezitter. org