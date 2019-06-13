Атамбаева надо посадить и никаких “бунтов” в его защиту не будет. “Вор должен сидеть в тюрьме”

Бишкек, “Саясат. kg”. Мы, граждане Кыргызстана требуем: …..

На последних пресс-конференциях и выступлениях на торжественных мероприятиях, особенно при массовом награждении граждан орденами, медалями, почетными грамотами и именными часами, будучи президентом КР Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял и убеждал, что он лично принимал основные важные, государственные, стратегические решения и готов нести всю полноту ответственности и никуда не собирается уезжать из Кыргызстана. 8 июня 2019 г. в Бишкеке у здания “Медиа-Форум” состоялся митинг “За реальную борьбу с коррупцией”.

Экс. глава государства АлмазбекАтамбаев сделал ряд заявлений: “Нам нужна парламентская республика-это меньшее зло, чем президент в голове которого колхоз и Кокандское ханство”. “В следующий” раз мы выйдем с требованием отставки этой шайки-лейки. Мы не колхоз Жээнбекова и не бараны”. По итогам митинга участники приняли резолюцию. В тексте заявляется “Мы, граждане Кыргызстана, представляющие политические и общественные организации, провели 8 июня мирное собрание и приняли следующую резолюцию”:

1. Мы, граждане Кыргызстана отмечаем, что: …….

2. Мы, граждане Кыргызстана требуем: …..

3. Мы, граждане Кыргызстана предупреждаем: ….

В заявлениях экс. президента КР нет предела “крайнего”цинизма, наглой лживости, отсутствия безответственности и присутствия безнаказанности. На мемориальном комплексе “Ата-Бейит”, при захоронении погибших 7 апреля 2010 г., возле здания “Медиа-Форум”, на центральной площади “Ала-Тоо” и инаугурации президента КР 1 декабря 2011 г.- АлмазбекАтамбаевклятвенно обещал, что борьба с политической и системной коррупцией, будет основным направлением в деятельности главы государства. За время президентства он не боролся с тотальной коррупцией, а только имитировал бурную деятельность в противостоянии “злейшим врагом” развитии экономики страны. Борьбу с коррупцией превратил в “войну”, против политических оппонентов.Политическая коррупция проявилась, при строительстве Кабар-Атинской ГЭС-2, при строительстве подстанций “Датка”, “Кемин” и ЛЭП-500 “Датка-Кемин”, при модернизации ТЭЦ г. Бишкек, при строительстве ипподрома и реконструкции Исторического музея, при строительстве альтернативной и других дорог, при строительстве школ и больниц. Вероятность, главного виновника по незаконному освобождению АзизаБатукаева и в трагедии в поселке “Дача-Су” и в многих других. Основной лозунг митинга крайне и позорно не соответствует действительности. Он “возвел” уровень коррупции на высшую степень государственного управления и “возглавил”политическую коррупцию в Кыргызстане.Как только не называл свой собственный народ лидер страны-нарынских жителей, сравнил с баранами, а таласских граждан назвал предателями Великого Манаса. Малочисленное количество участников, не более 200 человек, которые присутствовали на мирном собрании, отдельные не “за спасибо”-это не все гражданеКыргызстана и не названы конкретные названия политических и общественных организаций.

Никто “сборище” ярых и отъявленных защитников,главарю политической и системной коррупции, не давал ответственность и полномочия, заявлять от имени граждан Кыргызстана.На пленарном заседании ЖК КР 12 июня 2019 г. депутаты приняли решение официально инициировать вопрос о лишении неприкосновенности экс. президента КР АлмазбекаАтамбаева. Под официальным документом подписались более 40 депутатов. Этот депутатское обращение, должно быть направлено в Генеральную прокуратуру КР.Если главный надзорный орган внесет представление, о снятии неприкосновенности с прежнего главы государстваи более 80 депутатов парламента его поддержат, то экс. президент лишится государственного иммунитета. После этого прежний руководитель страны, как простой гражданин КР, будет нести полную ответственность, за все злодеяния и совершенные преступления, которые он совершил, будучи главой государства. Скорее всего, депутаты ЖК КР большинством голосов поддержат, постановление Генеральной прокуратуры КР. В тот же день, после решения депутатов ЖК КР, официальный представитель экс. лидера СДПК (бывшая партия власти разгромлена и разорвана на части)Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева сделала ряд заявлений: “Народ не даст арестовать экс. президента АлмазбекаАтамбаева-единственного политика, который сегодня открыто противостоит власти, пока остальные прячутся”. “Но, если властям хочется взорвать пороховую бочку, то флаг им в руки… ”.Наверное, молодая “защитница” и “ораторша главной говорильни” экс. руководителя страны никогда “не нюхала” порох и никогда “не сидела” в одиночной камере СИЗО. А ее требования и предупреждения провоцируют и претендуют, на изоляционные меры, по пресечению свободного передвижения и распространения “лживой” недостоверной информации, которые вводят в глубокое заблуждение граждан Кыргызстана. В третий раз простой народ, не пойдет за АлмазбекомАтамбаевым, так как он более 20 лет “водил”, как “кыргызский Моисей,” по самой благодатной земле и в конечном итоге привел к страшной “пустыне”. У экс. президента висят “чимкирики” и в ближайшее время вот вот оторвутся.КундузЖолдубаева заявляя, что народ не даст арестовать экс. президента КР, кого она имела в виду. Ведь, “верные” и “прислужливые” соратники находятся либо на нарах, либо в бегах, только “пятки” сверкают. А рядом оказались “три девицы”и два молодых “бычка”.

Защищают и охраняют бывшее “тело №1” машинистка- секретаршаи продавец масляных красок на Ошском базаре.А какие были пророческие заявления Алмазбека Атамбаева о том, что “Вор должен сидеть в тюрьме”. А ведь, кольцо сжалось до предела и в ней остался всего один человек. При аресте и посадки экс. президента на деревянно-железные нары, никаких обострений политической обстановки в стране не будет. Наверное, граждане и народ Кыргызстана, поддержат решения ЖК КР и Генеральной прокуратуры КР и выступят против намерений и желаний “жалкой” кучки “соратников”прежнего главы государства. Экс. президента КР “смело и уверенно” надо изолировать от граждан и народа КР, за совершенные преступления, во время правления его режима и никаких “бунтов” в защиту экс. главы государства не будет.Граждане и народ Кыргызстана не допустят эскалации и обострения общественной обстановки КР. Действующая власть должна “успокоить”и “утихимировать”главного зачинщика и беспокойного “бунтаря”, нагнетания и обострения политического, социального положения в Кыргызстане. А также поставить “красные” флажки, по периметру государственной границы, на экс. главу государства. Близкие “соратники” и члены семьи могут напоить его, десятиграммовой рюмкой- коньяком, завернуть в ковер и вывезти в грузовом самолете в Татарстан. Наверное, там его встретят “бажарики” и “кайнагашки”. Таким “способом” уже вывозили первого экс. президента КР.

Общественный деятель Р. Умбеталиев.