Жээнбеков: Вопрос об этнических меньшинствах в Китае – внутреннее дело КНР

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином озвучил свою позицию по поводу вопроса об этнических меньшинствах.
«Вопрос об этнических меньшинствах в Китае – внутреннее дело», - заявил президент.
Вместе с этим он отметил, что существуют силы, не заинтересованные в укреплении отношений между Кыргызстаном и Китаем.
Информация об организуемых в Синьцзяне специальных заведениях, куда принудительно помещаются представители этнических меньшинств, в том числе кыргызы, преимущественно исповедующие ислам, появляется с 2017 года.
Очевидцы описывают условия содержания как убогие, а обращение - как ненадлежащее и жестокое при полном отсутствии какого-либо профессионального образования. Некоторые также сообщают о применении пыток. Правозащитники считают, что целью «лагерей перевоспитания» является «разрушение идентичности» этих групп.
Пекин продолжает называть «клеветой и ложью» публикуемую в некитайской прессе и правозащитниками информацию как о численности содержащихся людей (ООН утверждает, что в «лагерях» может находится до миллиона человек), так и о применяемых там методах и целях этих заведений.
В Бишкеке в конце 2018 года прошло несколько пикетов с целью обратить внимание мировой общественности на заключение этнических кыргызов, казахов и уйгуров в «лагеря перевоспитания» в Китае. А в январе 2019 года митинг на площади в Бишкеке, который назвали «антикитайским» закончился задержаниями. За нарушение порядка был задержан 21 участник акции, всех их обязали выплатить по 3 тысячи сомов штрафа. Одна из участниц была задержана по подозрению в возбуждении этнической, национальной и межрегиональной вражды за призывы, направленные против китайских мигрантов.
Напомним, что лидер Китая находится в Кыргызстане с государственным визитом. Президент КР Сооронбай Жээнбеков наградил председателя КНР Си Цзиньпина орденом «Манас» I степени за вклад в укрепление отношений между государствами..
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