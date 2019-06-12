Более 40 депутатов ЖК подписались под документом о снятии неприкосновенности с Атамбаева

Депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев собрал подписи более 40 депутатов о том, чтобы снять неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаев.
По его словам, он озвучил это для протокольной стенограммы, чтобы вручить документ спикеру Дастану Джумагулову.
Напомним, на заседании парламента некоторые депутаты высказались за привлечение к ответственности экс-президента Атамбаева за узурпацию власти и другие совершенные преступления в бытность его президентства.
Ранее президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон «О гарантиях деятельности Президента КР», согласно которому экс-президентов можно будет привлекать к уголовной ответственности за действие или бездействие, совершенные ими в бытность их президентства после снятия статуса «экс» и обвинения Генеральной прокуратуры, а также поддержки большинством парламента.
В связи с этим экс-президента смогут также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу либо личному досмотру, но опять же только после предварительного лишения его статуса экс-президента КР.
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