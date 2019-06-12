Противостояние Атамбаева и Жээнбекова дошло до требований «Кетсин»

Митинг 08 июня 2019 года, организованный партией СДПК, и выступление на нем экс-президента Алмазбека Шаршеновича Атамбаева не стало новостью для граждан Кыргызстана, мы не услышали чего-то шокирующего.

Одни обвинения, обиды на бывшего друга президента Жээнбекова и те же оправдания себя самого в стиле — я не знал, мне не говорили.

Самое удивительное, Атамбаев признал, что АКС ГКНБ превратился в политическое орудие против неугодных власти. И АКС стал таким монстром не сегодня и не вчера, и не два года назад. АКС ГКНБ — это детище самого Атамбаева, символ преследования политических оппонентов атамбаевской эпохи. Для Атамбаева АКС был хорошим, когда сам Атамбаев был президентом и АКС не трогала его приближенных. Как только Атамбаев ушел с поста, и начались аресты кадров Атамбаева, АКС превратился для Атамбаева в репрессивную машину. Алмазбек Шаршенович ощутил горечь и тяжесть политического преследования, которому подвергались многие политики.

Что касается темы освобождения Батукаева, здесь Атамбаев ничего не смог аргументировать и возразить. Ограничился своими простыми словами — я не знал, и я верил в болезнь Батукаева. Виноваты другие. Все прекрасно знают, что Батукаева освобождали по указанию из Белого Дома. Иначе, как можно объяснить столь быстрое вынесение решение суда, изготовление паспорта Батукаева для выезда из Кыргызстана, сопровождение вора в законе до самого аэропорта сотрудниками ГСИН? Атамбаев говорит, что тоже ничего об этом не знал. Это не аргумент для экс-президента. Правда же ясна как божий день. Атамбаев прекрасно все знал по освобождению Батукаева.

По любимой теме Атамбаева — о коррупции на таможне, о Раиме-миллионе. Атамбаев здесь также заявил, что ГКНБ ему не докладывал о коррупционных делах, о Раиме Матраимове. Выходит нестыковка. АКС сажает многих именитых политиков, в том числе Текебаева, а вот на дела Раима-миллиона АКС закрывает глаза, не замечает. Почему? Потому что крышей, могущественным покровителем Раима-миллиона был сам Атамбаев? Атамбаев продвигал Матраимова по карьерной лестнице, и я уверен, Раим-миллион был не просто ставленником АША, а был самым полезным и близким кадром Алмазбека Шаршеновича. До поры до времени, конечно. Чем больше Атамбаев хочет откреститься от Матраимова, тем меньше мы верим Атамбаеву.

Атамбаев сегодня требует отставки президента Жээнбекова. Работа нынешнего главы республики не вызывает восторга, и действительно, в команде Жээнбекова нет сильных личностей, она медленно реагирует или вовсе не реагирует на события в стране. В этом Атамбаев прав, бесспорно. Но, давайте посмотрим, что будет дальше. Уже через 4 года можно будет сделать выводы о том, кто и как работал на посту президента. Естественно, кто-то скажет, что я мол поддерживаю Жээнбекова, и прошу позволить ему досидеть президентский срок.

Я отвечу так — во-первых, выходить на митинги и протестовать из-за ссоры двух друзей неразумно, во-вторых Атамбаев желает отставки президента только из-за личных обид, здесь нет интересов страны. В — третьих, я не желаю, чтобы наши граждане, особенно молодежь становились пешками и жертвами политических столкновений и интриг ради интересов и обид одного человека. В-четвертых, теперь согласно закону любого экс-президента можно будет привлечь к уголовной ответственности за его преступления на посту лидера республики. Эта норма касается не только Атамбаева.



Чем больше ошибок Жээнбеков и его команда будут совершать, тем больше будет недовольных, и соответственно будет много сторонников у Атамбаева. Это не политика, это логика.

Медербек КОРГАНБАЕВ — специально для Elgezit.kg