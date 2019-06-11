Строительство ЛЭП «Датка-Кемин». Так ли Кыргызстан теперь энергонезависим?

Бишкек, “Саясат. kg”. Экс-президент А.Атамбаев с гордостью утверждал и продолжает утверждать, что строительство ЛЭП «Датка-Кемин» является его детищем и благодаря только ему страна обрела свою энергетическую независимость.

Кроме того, он утверждает, что именно эта линия электропередачи полностью обеспечила Кыргызстан бесперебойной подачей энергии. Но на деле оказывается все совсем не так, как он утверждал и почему-то есть уголовное дело по проекту «Датка-Кемин» с ущербом в 100 млн. долларов США. Кроме того, в обществе немало говорилось, что все проекты, которые прибрал к рукам Атамбаев – проекты времен Бакиевых. Конечно, режим Бакиев стал самым кровавым в новейшей истории страны, но поражает то, с какой тщательностью и пониманием они подходили ко многим вопросам, чтобы потом из всего этого выручить свою прибыль. А для этого, они не жалели ни сил, ни знаний, и прорабатывали всевозможные варианты. И строительство ЛЭП «Датка-Кемин» является одним из ярких примеров из всей плеяды многих проектов того времени.

Из истории видно, что в феврале 2010 года в кабинете М.Бакиева, который был тогда руководителем Центрального агентства КР по развитию, инвестициям и инновациям состоялось совещание. Среди прочих вопросов обсуждался также вопрос строительства линии электропередачи 500 кВ «Датка-Кемн» и подстанции 500 кВ «Датка». На совещании помимо него самого присутствовали, его зам А.Елисеев, руководитель службы коммуникаций ЦАРИИ С.Исаков, председатель ОАО «Дастан» А.Ширшов, гендиректор ОАО «Электрические станции» С.Балкибеков, гендиректор ОАО «НЭС Кыргызстан» А.Садыков. Докладчиком как раз был Садыков, который и доложил о состоянии реализации проекта «Улучшение электроснабжения юга КР», включая строительство подстанции 500 кВ «Датка» и объектов по реконструкции 220 кВ компанией Tebian Electric Apparatus Stock Co Ltd (TBEA). Он также сообщил, что в планах привлечь китайскую компанию к строительству 500 кВ «Датка-Кемин». Стоит обратить внимание на то, что на совещании Садыков подчеркнул, что возможности использовать по полной линию электропередач «Датка-Кемин» невозможно без ввода в эксплуатацию ГЭС «Камбарата -1». Кроме того, он добавил, что эксплуатация «Датка-Кемин» без привязки к ГЭС «Камбарата-1» обернется постоянными и значительными необоснованными потерями электроэнергии. Как вариант Садыков озвучил, что энергетические проблемы на севере страны экономически и практически целесообразнее решить путем проведения профессиональных переговоров на взаимовыгодных условиях сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном.

Затем на совещании единогласно было решено ускорить как можно быстрее реализацию строительство подстанции 500 кВ «Датка» и объектов реконструкции 220 кВ. При этом руководство ЦАРИИ решило продолжить изучение и анализ проекта строительства ЛЭП «Датка-Кемин» с отложением до ввода в эксплуатацию ГЭС «Камбарата-1». Также было решено продолжить вести переговоры с TBEA и представить их кыргызской общественности, при этом, не говоря о том, что строительство казанной ЛЭП приостановлено до ввода ГЭС «Камбарата-1». Причина этого крылась в том, что руководство ЦАРИИ хотело использовать наличие китайской компании как аргумент в переговорах с Узбекистаном и Казахстаном в своих переговорах.

И как мы видим, зловещий план Бакиевых, который должен был помочь решить вопросы снабжения электроэнергией на севере страны, а также решить имеющиеся проблемы на юге КР при помощи китайской компании в качестве рычага в переговорах с соседними двумя государствами так и остался на бумаге. Вместо этого, бывший премьер С.Исаков усмотрел в этом хорошую возможность для хищения средств в ходе строительства ЛЭП, в чем ему покровительствовал А.Атамбаев. А экс-президент, который почему-то во время своего президентского срока как заведенный утверждал, что ЛЭП «Датка-Кемин» решила все энергетические проблемы Кыргызстана и поэтому 389 млн. долларов США вполне обоснованная стоимость слепо продолжает верить той сказке, которую придумал сам. Поэтому вериться в верховенство закона и в то, что справедливость восторжествует, а виновные понесут наказание по всей строгости закона. Ведь со строительства ЛЭП «Датка-Кемин» были украдены 100 млн. долларов США, которые теперь тяжелым бременем легли на плечи всей страны. А ГЭС «Камбарата-1» так и не построена по воле Атамбаева, Исакова, Зилалиева и Чешской «Лигласс», что также нужно проверить компетентным органам страны.