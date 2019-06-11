Нардеп: Осенью дадим оценку работе правительства

В интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев заявил, что народные избранники осенью дадут оценку работе правительства и подведут итог.

"Мы, депутаты, хотели сменить правительство. Однако это негативно скажется на росте экономики, мы откатимся назад. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал изменения, поэтому мы дали ему время. Работает депутатская комиссия, созданная по предприятию "КТ Мобайл". По результатам работы комиссии и сообразно выполненной за 6 месяцев работы правительства дадим оценку. Понаблюдаем, если не будет развития, то мы готовы осенью сказать об этом открыто и поставить вопрос ребром. Необходимо хорошо провести саммит ШОС. Если будем устраивать свары, то у прибывших гостей может создаться негативное мнение", - сказал Токтошев.

По словам депутата, хотя в экономике наблюдается рост, нет изменений, реформ, влияющих на жизнь народа.

Как отметил нардеп, работа правительства зависит от команды. Абылгазиев за все отвечает лично, потому что сам отбирал кадры.

"Правительство не смогло реализовать свою утвержденную программу. Так, не хватает сил справиться с контрабандой. Если этот вопрос будет вынесен в Совет безопасности, то должны уйти в отставку руководители Финпола, ГКНБ, Таможенной службы. Из-за контрабанды не наполняется госбюджет. Это слабость правительства", - резюмировал депутат.

Источник: maralfm.kg, gezitter.org/