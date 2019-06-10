На митинге СДПК принята резолюция с предупреждением к власти

Завершился митинг против коррупции, проведенный Социал-демократической партией Кыргызстана (СДПК) 8 июня в Бишкеке.
В резолюции, принятой в конце двухчасового митинга, звучит требование прекращения политических гонений и избирательности борьбы с коррупцией. Резолюцию зачитала председатель политсовета СДПК Асель Кодуранова:
"Если в ближайшие месяцы президент страны и его окружение не перестанут вести опасные политические игры с судьбой народа Кыргызстана и судьбой кыргызской государственности, мы будем вынуждены поставить вопрос о досрочной отставке Сооронбая Жээнбекова и проведении досрочных президентских выборов", - говорится в тексте резолюции.
Митинг прошел с участием экс-президента Алмазбека Атамбаева, высказавшего критику в адрес власти.
На митинге перед зданием "Медиа форума" звучали такие мнения, что действующая власть проявляет избирательный подход в борьбе с коррупцией, подвергая гонениям сторонников Атамбаева и граждан с оппозиционными взглядами".
Со стороны власти реакции еще не было.
Источник: "Азаттык", gezitter.org
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