Атамбаев: С 2011 года в стране все творилось с ведома Жээнбековых

В Бишкеке проходит митинг за борьбу с коррупцией

В Бишкеке проходит митинг, который организовала партия СДПК. У здания «Форума» собралось несколько сотен человек.

В акции протеста участвуют экс-президент Алмазбек Атамбаев, несколько депутатов, входящих в политсовет СДПК, а также родственники задержанных сторонников бывшего главы государства.

Первой выступила официальный представитель социал-демократов Кундуз Жолдубаева.

«Уже несколько дней распространяется фейковая информация о том, что мы даем людям деньги, чтобы они пришли на митинг, – возмутилась она. – Но сегодня все поддерживают митинг против коррупции и без денег».

Позже выступил и Алмазбек Атамбаев. В своей речи он посетовал, что окончательно разочарован в том, как ведется борьба с коррупцией.

«Уважаемые соотечественники! Спасибо, что пришли, а ведь большинство политиков попрятались, потому что поняли: Сооронбай Жээнбеков может посадить кого угодно, – обратился он к митингующим. – А кто-то сегодня злорадствует, но надо помнить, что завтра колокол может звонить по тебе».

Экс-президент напомнил, что два месяца назад был митинг. Однако с тех пор, по его словам, ничего не изменилось.

«Больше года народ Кыргызстана верил, что Жээнбеков борется с коррупцией, – сказал Атамбаев. – А меня он водил за нос 24 года, но люди все видят. Моя беда в том, что я всегда сужу людей по себе. Думаю, что они такие же честные.

Сейчас говорят о том, что прежняя власть во всем виновата, а Жээнбеков белый и пушистый. Только Асылбек Жээнбеков стал вторым лицом государства в 2011 году».

Он добавил, что считал Сооронбая Жээнбекова честным человеком и поэтому выдвигал его на пост президента.

«Жээнбековы были вторые после меня. Больше того, все плохое, что творилось, творилось с их ведома», – заключил экс-глава государства.



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