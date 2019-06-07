Власть испугалась влияния Матраимовых?

Раим Матраимов сейчас должен искать врагов не со стороны Атамбаева, а "Белого дома".

Конечно, легко каждое плохое дело в стране повернуть на Атамбаева, но это бесперспективно. Вышедшее на днях на радио «Азаттык» журналистское расследование о Матраимове заставило общественность навострить уши. Там речь шла о 700 млн долларов Матраимовых. Как говорится, обнародованы доказательные документы. И эти сведения свалили на Атамбаева, распространились разговоры, что «Азаттыку» дали заказ. Но какой интерес может быть к Атамбаеву? Дело в том, что связанная с Матраимовыми информация приходится на годы президентства Атамбаева. А информации за последние 1,5 года нет. Значит, открыто видно, что камень во двор Матраимовых брошен "Белым домом". Ведь в последний год влияние Матраимовых, по сравнению с Жээнбековыми, на политическую сферу, общественность усилилось, начало поддерживаться. Убедительным доказательством может послужить то, что они (Матраимовы) в Кара-Суу собрали 15 тысяч человек и провели той. При продолжении проявления такого уважения и почета положение власти стало бы неважным. Поэтому был разработан план по их обузданию. А перевалить вину на Атамбаева легко. Следовательно, Матраимовым надо искать своих врагов в "Белом доме". Учитывая резкий обрыв 25-летней дружбы, и отношение в последний год к человеку, сделавшему его президентом, насколько обоснованным будет доверие к Жээнбекову? Попробуйте подумать.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №21 от 07.06.2019/стр.2, gezitter. org