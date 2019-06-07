Накалившуюся политическую ситуацию можно исправить путем улучшения кадровой политики

Президент Сооронбай Жээнбеков должен провести через сито свою команду.

Привлечение чистых, авторитетных кадров, профессионалов стало требованием времени. К осени политическая ситуация накалится. Причин полно.

Во-первых, в данное время определенные силы заинтересованы в разжигании межрегиональной розни, чувствуете, как они пытаются делить страну на север и юг? Как на счет того, что среди народа, в селах повеяло чем-то подобным, в соцсетях пишут на эту тему? Конечно, нужно предупредить такое размежевание, пока оно не усилилось.

Во-вторых, удлиняется список чиновников и политиков, которых посадили по различным статьям. На протяжении года не заканчиваются судебные разбирательства, начали усиливаться экс-чиновники, которые сидят в следственных изоляторах. Так как их дальнейшая судьба туманна, в народе появились различные догадки. Нужно представить народу доказательства вины тех, кто обвиняется в коррупции, иначе противоборствующая сторона получит очки.

В-третьих, правительство работает слабо. Недавно вспыхнул конфликт из-за попытки начать добычу урана, у многих еще вызвал отвращение «свояк гейт». Всесторонне усиливаются социальные проблемы, безработица, постепенно народ может сказать свое слово.

Поэтому кадровой политике следует уделить особое внимание, провести решительные перестановки. Осталось немного времени. Народ за всем наблюдает.

Источник: газета «Азия news» №22 от 06.06.2019 / стр. 7, gezitter.org