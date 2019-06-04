Ирина Карамушкина, депутат ЖК от фракции СДПК: «На практике премьер-министр не может повлиять на кадровые назначения в правительстве»

Страна сейчас нуждается в реформаторах, в решительных государственных служащих высокого ранга.
– Ирина Юрьевна, вы предложили привлекать к ответственности фракции, которые выдвигали плохо работающих министров. Вы думаете, что такая мера необходима?
– Сами знаете, у каждой фракции есть квота, по которой они предлагают министров. Каждая фракция имеет право предлагать своего человека в ту или иную отрасль. Поэтому я считаю, что фракция должна нести ответственность за кандидата, которого предложила. Огорчает то, что премьер-министр на практике не может повлиять на кадровые назначения в правительстве. Если бы главе правительства дали бы свободу, сказали: «Назначай кого хочешь, не обязательно чьего-то родственника, свата, свояка, чтобы в правительстве были исключительно профессионалы», - то и премьер, и министры работали бы заметно лучше. Страна сейчас нуждается в реформаторах, в решительных государственных служащих высокого ранга. Без них ничего не изменится.
– Но ведь таких делах нужно следовать букве закона.
– Действительно, закон не предусматривает ответственность фракций по качеству работы министра. Поэтому я согласна с вами, нужна правовая база. Нужно признать – осуществить это будет тяжело, но нужно это сделать.
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