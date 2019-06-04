Равшан Жээнбеков заговорил об ответственности Атамбаева?

С Равшаном Жээнбековым сложно поспорить...
Равшан Жээнбеков, не отходящий с недавних пор от экс-президента и защищавший его последние несколько месяцев, вдруг заговорил о необходимости привлечения к ответственности экс-президента. То ли от сокращения финансирования Атамбаевым, толи от обиды, но Равшан Жээнбеков сильно раскритиковал своего «шефа» в интервью одному СМИ.
Он также сказал, что если будут доказаны все предъявленные обвинения, то необходимо будет согласиться с этим. «Если Атамбаева обвинят в коррупции, и власть докажет обоснованно все предъявленные факты, то необходимо будет с этим согласиться», — сказал он. На этом Равшан Жээнбеков не остановился и добавил, что «если вина Атамбаева будет доказана, то он должен будет предстать перед судом. Но все должно быть доказано обоснованно, для чего нужны неопровержимые доказательства».
С Равшаном Жээнбековым сложно поспорить, поскольку в настоящее время всплывает очень много фактов коррупции с участием экс-президента страны А.Атамбаева, среди которых: незаконное освобождение Батукаева, авиакатастрофа на Дача СУ, необоснованная трата 111 млн. долларов США при модернизации ТЭЦ Бишкека, реконструкция Исторического музея, а также многие другие дела в бытность Атамбаева президентом страны.
Источник - "Чалкан"
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!