Равшан Жээнбеков заговорил об ответственности Атамбаева?

С Равшаном Жээнбековым сложно поспорить...

Равшан Жээнбеков, не отходящий с недавних пор от экс-президента и защищавший его последние несколько месяцев, вдруг заговорил о необходимости привлечения к ответственности экс-президента. То ли от сокращения финансирования Атамбаевым, толи от обиды, но Равшан Жээнбеков сильно раскритиковал своего «шефа» в интервью одному СМИ.

Он также сказал, что если будут доказаны все предъявленные обвинения, то необходимо будет согласиться с этим. «Если Атамбаева обвинят в коррупции, и власть докажет обоснованно все предъявленные факты, то необходимо будет с этим согласиться», — сказал он. На этом Равшан Жээнбеков не остановился и добавил, что «если вина Атамбаева будет доказана, то он должен будет предстать перед судом. Но все должно быть доказано обоснованно, для чего нужны неопровержимые доказательства».

С Равшаном Жээнбековым сложно поспорить, поскольку в настоящее время всплывает очень много фактов коррупции с участием экс-президента страны А.Атамбаева, среди которых: незаконное освобождение Батукаева, авиакатастрофа на Дача СУ, необоснованная трата 111 млн. долларов США при модернизации ТЭЦ Бишкека, реконструкция Исторического музея, а также многие другие дела в бытность Атамбаева президентом страны.

Источник - "Чалкан"