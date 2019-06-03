Эдиль Байсалов: У меня достаточно опыта для работы послом в Великобритании

Профильный комитет Жогорку Кенеша рассмотрел и одобрил кандидатуру на должность посла КР в Великобритании и Северной Ирландии.
Однако по поводу представленного на должность посла страны в Великобритании Эдиля Байсалова высказываются разные слова. В частности, звучит критика относительно отсутствия опыта. Мы выслушали мнение Байсалова по данному поводу.
— Эдиль мырза, как вы восприняли данное предложение? С чьей стороны поступило предложение?
— Доверие, оказанное правительством, Министерством иностранных дел, для меня большая честь. Это большое доверие – быть послом Кыргызстана в такой большой державе, как Великобритания, одном из государств, определяющих мировую политику. Думаю, что оправдаю это доверие.
— Звучит критика, что у вас нет опыта? Ваш ответ?
— Да. Есть те, кто говорит, что у меня нет знаний, опыта. Они меня хорошо не знают, или же не осведомлены о происходящих в стране событиях. На такие слова не обижаюсь, они меня не задевают. Я знаком с докторами, кандидатами из Великобритании, которые за последние 25 лет писали исследовательские материалы о Кыргызстане. Большинство из них стали профессорами. Работают в Оксфордском, Эксетерском, Сент-Эндрюсском университетах. У меня есть знакомства в таких изданиях, как The Guardian, Financial Times, Economist, Times. В каждый свой приезд они выходят на связь.
Возможно, есть более достойные кандидаты, чем я, но я готов работать на посольской должности.
— С какими планами идёте?
— Будет некорректно говорить, что пойду и сделаю, завершу такие-то дела. В дипломатии не занимаются своими делами, это большое государственное дело. Есть президент, правительство и депутаты, определяющие политику, цели, задачи Кыргызстана. По их указаниям я буду защищать интересы страны, доносить как посол по адресу позицию Бишкека, исполнять свои функции.
— Поднимался вопрос экстрадиции Максима Бакиева и его имущества. Есть у вас намерение продолжить это прерванное на полпути дело?
— Этот вопрос поднимается на протяжении 10 лет. Не хочется ограничивать отношения с великой державой судьбой Максима Бакиева или кого-то другого. Это рядовой вопрос. Мы приложим усилия. Я ещё раньше высказывал критику по данному поводу. Прежняя власть то ли не хотела, то ли не смогла сделать, в общем, не довела до конца. Если вопрос будет снова поднят, то я постараюсь довести до конца.
Источник: maralfm.kg, gezitter.org
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