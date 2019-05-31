Сможет ли власть выступить против клана Матраимовых?

Неизвестно, какие советы дает окружение президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Судьба власти все больше усложняется. Сейчас она столкнулась с тяжелым положением. Перестали рассматриваться экономические, социальные вопросы. С каждым днем усиливается недовольство, простые люди замучились. Некому думать о стране. Жээнбеков остался в кольце подхалимов. Не удовлетворяет и облик правительства. При нынешней власти боятся брать на себя ответственность, многие министры бросили должности по собственному желанию и ушли. Правоохранительные органы заняты только слежкой за экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его командой. Это обстоятельство вызывает еще большее напряжение политического положения. Президента окружили подхалимы, толкают Жээнбекова на ошибки. Есть полные основания говорить, что сегодня президент остался в кольце подхалимов.

Вчера радио «Азаттык» обнародовало журналистское расследование, раскрывшее коррупционную схему, принадлежащую Раиму Матраимову и его братьям. В нем показали с доказательными документами, как Матраимовы сотрудничали с иностранными гражданами, вывели из страны 700 млн долларов США. Из-за этого общественность переполошилась, пишет мнения «если Жээнбеков в этом деле чист, не имеет отношения к коррупционной схеме Матраимовых, то в скором времени пойдет на решительные шаги, даст поручение правоохранительным органам возбудить уголовное дело». А если «в этой схеме клан Матраимовых и клан Жээнбековых действовали сообща, тогда из расследования «Азаттыка» не выйдет никакого результата», к такому заключению приходят. И без того народу сильно надоели управляющие государством главы государства, пришедшие полтора года на должности, со своими нескончаемыми сватами, родичами, свояками, золовками, зятьями. Это правда, в течение полутора лет Кыргызстан остался в кольце сватов…

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №20 от 31.05.2019/стр.1, gezitter. org