Конкуренция за рабочую силу в Центральной Азии заставит правительство России раздавать паспорта всем мигрантам?

Повышение конкуренции за рабочую силу в Центральной Азии провоцирует правительство России менять подходы к трудовым мигрантам.

Сейчас в это мало кто готов поверить, но по причинам главным образом экономическим миллионы мигрантов (не только с Украины!) в ближайшие годы могут получить российское гражданство.

Это привяжет их к рынку труда и заместит «ленивых» рантье и создающих свой бизнес или жаждущих карьеры коренных россиян на многих обыкновенных позициях – в производстве, розничной торговле, транспорте, бытовом и прочем сервисе. Подобное в 1950-1960-е годы уже переживали страны Западной Европы. Очередь дошла до новых областей мира, пишет «Инвест -Форсайт».

В 2018 году Россия столкнулась со странным явлением: впервые за долгие годы уменьшился приток иностранных рабочих. Произошло это в ситуации, когда все больше вакансий не только в производстве (особенно строительстве), но и в торговле стали занимать мигранты. Они, казалось, отлично использовали новую ситуацию на рынке труда, когда заработная плата в России оказалась ниже, чем в 2013 году, и работодатели стали охотнее нанимать граждан стран СНГ в сфере услуг, особенно на позиции продавцов в торговых сетях.

Приток иммигрантов в Россию в 2018 году составил 120-130 тысяч человек. Согласно докладу Института экономической политики им. Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития, это самый низкий показатель с начала «нулевых годов».

Особенно сильным оказался провал в последний квартал года: на постоянное жительство в страну прибыло на 42% (66,3 тысячи человек) меньше, чем годом ранее. Причина, как кажется, лежит на поверхности, отмечает «Инвест -Форсайт».

Во-первых, оживление российской экономики остается слабым. Во-вторых, девальвация рубля снизила доходы мигрантов, что сделало для них затруднительным перевод денег родственникам на родину.

Однако эти очевидные в своей простоте выводы не самые важные – главное же, они никак не объясняют перспективу и не открывают, какими мерами ответит на вызов государство.

Возник риск дальнейшего уменьшения притока рабочих. Решение о предоставлении российских паспортов гражданам республик Донбасса и Украины принято рассматривать в политическом ключе. Однако мера имеет экономический смысл. Трактовать ее следует как попытку удержать кадры в своей экономике, а заодно сделать так, чтобы заработанные деньги тратились на отечественном рынке. Рациональность этого курса будет очевидна, если учесть:

ежегодно мигранты переводили на Украину около $3 млрд заработанных денег, что стимулировало отнюдь не рынок России. Однако если люди могут обустраиваться в России, то поток денег способен и развернуться – продав недвижимость на бывшей родине, переселенцы будут покупать ее на родине новой. Все это касается и граждан стран Средней Азии, если только подобное случится. Пока же они ежегодно переводят на родину порядка $6-7 млрд.

Суммарно экономика России уступает соседним странам около $10 млрд, и это еще без учета Кавказа, Молдовы, Белоруссии и государств Прибалтики. С ними получится порядка $15 млрд. Являются ли эти деньги лишними для развития отечественного потребительского рынка? Нужны ли они рынку жилья, автомобилей, услуг и прочего? С трудом вытянутый при пересчете выше 2% прирост ВВП за 2018 год явно указывает, что нет.

Есть только один способ оставить деньги рабочих мигрантов в экономике страны, а также привлечь от них дополнительные (ранее заработанные) – предоставить мигрантам гражданство. Включение их детей и членов семьи в социальные программы, возможность постоянно устроиться в России, купить автомобиль, вложиться в образование детей – все это будет стимулировать к труду, учебе, потреблению и накоплению имущества.

С точки зрения работодателей имеет значение и другое: мигранты давно так популярны в различных сферах национального хозяйства во многом потому, что городской гражданин «испортился». Он неплохо материально устроен и стремится только к определенным видам заработка, избегая нудной, тяжелой, грязной или малоперспективной в карьерном плане работы. Есть еще и такое явление, как рантье. В столице в домах сдается от ¼ до ½ всех квартир. В других крупных городах немало людей тоже получают доход со сдачи «лишних» квартир.

Автор К-Nеws