Э. Каптагаев: «Есть только один выход из сложившейся ситуации. Это отставка Абылгазиева»

«События вокруг главы правительства Абылгазиева обострялись?

и ситуация уткнулась в вопрос отставки. Хочет он того или нет, но он выбыл из игры после разоблачения историй, связанных со «свояк гейтом». Теперь у него нет иного выхода, кроме как уйти», – сказал общественный деятель Эмильбек Каптагаев.

По его мнению, отставка главы правительства – требование сложившейся ситуации и политической обстановки. Теперь нельзя относиться к этому вопросу несерьезно.

«Раскрылась правда о его свояке и сыне свояка. Кроме того, видны макушки его родственников на других должностях. Тем самым фактически был низвергнуто развивающееся два года знамя президента о том, что он не допустит коррупции и семейно-кланового правления. Абылгазиев должен оставить должность, чтобы не навредить политической линии, курсу в нашей стране. Это нельзя воспринимать как проделку оппозиции или подножку. Если мы не хотим останавливать общую динамику очищения, то этот вопрос нужно решить», – отметил Каптагаев.

В то же время он признался, что к Абылгазиеву относится с уважением как к личности. Знает его как опытного руководителя, но видит только один выход из обострившейся ситуации – отставку.

Источник: газета «Майдан.kg» №20 от 29.05.2019 / стр. 2, gezitter.org