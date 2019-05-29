Слово может уничтожить, слово может созидать

В Бишкеке в конце минувшей недели завершился медиафорум стран — членов ШОС.



По мнению его участников, встреча удалась; состоялся обстоятельный разговор о роли СМИ в развитии ШОС. Это и было главной темой бишкекского медиафорума, на который приехали журналисты, главные редакторы ведущих средств массовой информации, эксперты в области медиа, представители Секретариата ШОС, руководители госорганов, дипломаты из всех стран, входящих в эту организацию, и из стран–наблюдателей.



Тема форума хоть звучит кратко, но она, можно сказать, глобальная, поскольку ШОС — это уже огромная мировая структура, в нее входят страны, на территории которых проживает едва ли не половина мира. От принимаемых решений глав государств, входящих в ШОС, зависят судьбы миллионов людей. А это вопросы, касающиеся всех абсолютно сфер жизни. Вот поэтому так важна объективная, оперативная, информация о деятельности ШОС. И СМИ и тут четвертая власть. Но нам, журналистам, надо объединиться, чтобы работать сообща, назрела необходимость создания информационного пространства, чтобы говорить во весь голос о ШОС.



Это очень нужно, важно, поскольку мы живем в разнополярном мире, где много, мягко говоря, недостоверной, агрессивной информации и об организации в целом, и о каждой стране, входящей в нее. И в какой–то степени журналисты стран ШОС проигрывают западным коллегам, которые, не исключаю, умышленно подают искажающую действительность информацию. Не хотелось бы говорить, что идет противостояние, но по большому счету это так. Вот поэтому так важны медиафорумы, они объединяют, обозначают конкретные направления.



Им придают огромное значение и главы государств–стран ШОС. В работе бишкекского медиафорума участвовал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он сказал в наш адрес много добрых слов, но и призвал быть ответственнее, объективнее.



Как заявил директор по международному сотрудничеству ИА “Спутник” Василий Пушков, “планомерно укрепляется международный статус ШОС в качестве крупнейшей трансрегиональной организации, однако степень освещения деятельности ШОС в глобальном медиапространстве остается недостаточной. В этой связи необходимо поощрять более активное и многостороннее сотрудничество между СМИ всех стран — членов ШОС”.



Об этом же говорила и заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России Татьяна Наумова:

— Сегодня у СМИ ШОС есть все ресурсы и возможности для развития более тесных партнерских отношений, для выработки стратегии реагирования на вызовы в глобальном информационном пространстве, для запуска общих медийных платформ и проектов.



Во время форума состоялся обмен мнениями по современным трендам развития СМИ, взаимодействию медиа и государства, вопросам активизации сотрудничества между СМИ стран ШОС, а также о возможности создания общего информационного пространства в рамках ШОС.



По итогам медиафорума участники констатировали, что нынешний этап деятельности ШОС приходится на период активного развития информационных технологий и роста влияния СМИ на общественное сознание; отметили практическую востребованность на международной арене базовых ценностных ориентиров организации, в частности “шанхайского духа”, олицетворяющего взаимное доверие, взаимную выгоду, равноправие, взаимные консультации, уважение к многообразию культур. Свидетельством тому является растущая заинтересованность со стороны широкого круга стран и влиятельных международных и региональных структур к сотрудничеству с ШОС.



Участники медиафорума высказались за углубление взаимовыгодного сотрудничества между СМИ, а также соответствующими министерствами и ведомствами стран ШОС, курирующими вопросы СМИ, для более широкого обмена опытом и реализации совместных проектов, организацию пресс–туров, тематических семинаров и конференций. Но, думается, пора уже переходить от слов к делу. И если Китай, Россия пытаются придать импульс этим процессам, другие, в том числе и Кыргызстан, пока, мягко говоря, взаимодействуют в замедленном темпе. И, наверное, департаменту информации Минкультуры надо создать костяк ведущих СМИ страны, который станет локомотивом для объединения со СМИ других стран ШОС.



Говорили участники форума и о проблемах “фейковых новостей” в контексте региона ШОС. Эта тема, кстати, поднимается на каждой встрече журналистов и стран ШОС, и стран СНГ. Но, к сожалению, проблема не решается. По–прежнему, и довольно часто, аудитория одной страны узнает о том, что происходит у соседей, из третьих источников — прежде всего англоязычных СМИ, которые порой искажают информацию. И, как ни прискорбно сообщать, пока они доминируют в информпространстве. Поэтому нам нужно объединяться.



— Мы должны укреплять общественное мнение и продолжать продвигать “шанхайский дух”, концепции взаимного доверия и выгоды, равноправия, взаимных консультаций, — сказал заместитель председателя Всекитайской ассоциации журналистов Ху Сяохань.



— Считаю, что надо укреплять взаимные обмены и обучение. Всекитайская ассоциация журналистов КНР готова сотрудничать с союзами журналистов и с представителями средств массовой информации всех стран — участниц ШОС. Мы ратуем за создание нового механизма для обмена и сотрудничества, а также предлагаем организовывать регулярные визиты и деловые поездки представителей СМИ для того, чтобы и далее укреплять взаимопонимание и дружбу журналистских кругов всех стран — участниц ШОС. Всекитайская ассоциация журналистов КНР готова создать платформу для сотрудничества.



По словам Ху Сяоханя, журналисты должны направить все усилия для построения качественного контента и объективного освещения истории ШОС.



— Несмотря на растущую неопределенность в мировой экономике и рост торгового протекционизма, страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества стремятся к развитию, открытости. А их народ также стремится к одной и той же мечте. Именно мнение народа является неисчерпаемым материалом для средств массовой информации. Новостная практика неоднократно доказывала, что объективный материал сулит большой успех, — добавил Ху Сяохань.



По итогам участники приняли резолюцию медиафорума, в которой “подчеркнули важность учреждения конкретного механизма, регулирующего вопросы сотрудничества в области СМИ в рамках ШОС, и создания эффективной площадки, способствующей их практическому взаимодействию”. Предложения в этой сфере должны лечь на стол президентов “шанхайской восьмерки”, когда они соберутся в Бишкеке.

великая миссия



— От позиции и ответственности СМИ зависит атмосфера как внутри отдельной страны, так и между нашими государствами, — отметил Сооронбай Жээнбеков на открытии медиафорума стран Шанхайской организации сотрудничества.



“Вы делаете большое дело не только для наших стран, но и для всего мира. Говорят, медиа — моментальное отражение текущей истории мира. Я бы добавил: люди видят мир вашими глазами”, — сказал Сооронбай Жээнбеков.



Он подчеркнул, что одной из главных задач ШОС является создание атмосферы доверия и взаимного уважения между странами и народами.



Президент добавил, что в реализации этой задачи огромная роль принадлежит именно средствам массовой информации. СМИ помогают выстраивать открытый диалог, способствуют взаимопониманию между обществами.



“Слово всегда было острым оружием: слово может уничтожить, и слово может созидать. Я призываю всех вас нести вашу великую миссию с максимальной честностью и огромной ответственностью”, — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Нина НИЧИПОРОВА

"Вечерний Бишкек"