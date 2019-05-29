Премьер-министр до сих пор не нашел времени изучить решение Совбеза по экологии

Депутаты Жогорку Кенеша вновь поднимают вопрос, почему не уволен директор Государственного агентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.
Улугбек Ормонов отметил, что с таким количеством выговоров чиновник должен уйти.
«Совет безопасности дает рекомендации уволить его. Он отправляет вместо себя в Женеву водителя, а вы гладите его по головке. У него есть неприкосновенность?» — спросил депутат.
Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что письмо Совбеза находится на рассмотрении. Он обещал принять меры в отношении всех руководителей госагентств, которые не показали результатов.
Следует отметить, что решение по Абдыкалыку Рустамову премьер-министр не может принять с апреля. Рекомендации Совбеза озвучены 19 апреля. На одном из заседаний Жогорку Кенеша Мухаммедкалый Абылгазиев признался, что у него не было времени заниматься этим вопросом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/119054/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!