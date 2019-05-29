Президент Казахстана подписал указ по президенту Кыргызстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан".

Согалсно указу, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков награждается орденом Первый "Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев"

Кроме того, орденом Нурсултана Назарбаева награждются президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко. Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, сегодня, 28 мая, президент Сооронбай Жээнбеков вылетел в город Нур-Султан Республики Казахстан с двухдневным рабочим визитом для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Источник: fakt.kg, gezitter.org