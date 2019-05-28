Кожобек Рыспаев: От предпринимательства к горной добыче и энергетике

По праву ли депутат занимает кресло главы комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию?

Вот уже две недели Кыргызстан сотрясают новости о родственниках премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, занимающих высокие посты – по чистой случайности, конечно.

Vesti.kg уже сообщало и о свояке (бажа) главы кабмина, экс-председателе Федерации Профсоюзов Иманкадыре Рысалиеве , и о его сыне Эрназаре Иманкадыр уулу – теперь уже бывшем замдиректора «КТ Мобайл», и о брате Азизе Абылгазиеве – начальнике Департамента по наркотическим препаратам, и о зяте премьера - первом заместителе генерального директора ГП «Кыргыз Почтасы» Урматбеке Жакыпбекове. Ах да – оказалось, что и дочь Абылгазиева Саадат Дуйшекеева учится не в Международном университете «Ала-Тоо», а в Diablo Valley College в США.

Этот скандал вошел в обиход как «Бажагейт». Но оказалось, что другие политики тоже предпочитают доверять ведение дел своим родственникам.

В этот раз речь идет о депутате Жогорку Кенеша от фракции СДПК Кожобеке Рыспаеве. Впрочем, его исключили из СДПК еще в августе прошлого года за критику в адрес партии.

Тогда ее представитель Кундуз Жолдубаева объяснила решение об исключении так:

«Он заявил, что в СДПК не было партийной деятельности, переговоров по поводу будущего страны, согласия, - сказала Жолдубаева. - Если будет доказана вина СДПК по ТЭЦ Бишкека, я не смогу оставаться в этой партии, потому что мы не жили в этой партии по-родственному».

Рыспаев со своим исключением не согласился. И это неудивительно – разногласия между руководством СДПК и фракцией в парламенте случаются не впервые.

С 2012 года Кожобек Рыспаев является бессменным руководителем комитета ЖК по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, а два года до назначения он был членом комитета по ТЭК.

Наверное, можно не напоминать, что горнодобывающая отрасль является важнейшей отраслью в развитии экономики страны. Поэтому очень важно, чтобы ею занимались люди, компетентные в этой области. Можно ли сказать это о Кожобеке Рыспаеве?

Народные избранники в нашей стране представляют собой пестрое сборище, но роль главы комитета по недропользованию в данном случае вызывает вопросы.

Ведь трудовая биография депутата, стоит признаться, даже не намекает на какое-либо отношение к горной добыче.

В 1985 году Рыспаев окончил Фрунзенский техникум советской торговли по специальности «товароведение и организация торговли продовольственными товарами» и начал свою карьеру контролером секции ковровых изделий Фрунзенского ЦУМа «Айчурек».

После был старшим продавцом магазина №16 Первомайской оптово-розничной плодоовощной конторы, затем заведующим секцией стройматериалов в магазине «Комфорт», заместителем директора по коммерции малого предприятия «Азат» и директором малого предприятия «ОГАН».

В 2005 году Рыспаев получил диплом Кыргызского национального университета по специальности «финансы и кредит», а в 2010 году стал депутатом парламента V созыва по списку политической партии «Ар-Намыс». И почему-то вошел именно в комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, а в 2012 году возглавил его.

Горнодобывающей промышленности касается только один пункт официальной биографии депутата: в 2013 году Кожобек Рыспаев окончил Кызыл-Кийский институт природопользования по специальности «разработка месторождений полезных ископаемых».

При этом известно, что в 2009 году Министерство образования прекратило деятельность этого вуза. На сайте «Электронная система управления образования» говорится о том, что в 2014 году институт снова получил лицензию, и даже подписал соглашение по подготовке кадров с Магнитогорским государственным техническим университетом. Но как мог Рыспаев учиться там с 2009 по 2013 годы?

Да и в любом случае – разве одного только высшего образования достаточно, чтобы возглавить соответствующий парламентский комитет? Некомпетентность депутата или чиновника порой может дорого обойтись государству.

Но это еще не все. Как выяснилось, дети Кожобека Рыспаева являются учредителями и соучредителями ряда компаний.

По данным Министерства юстиции, основными видами деятельности ряда компаний является недропользование.

Например:

- ОсОО «WhiteStone» (Вайт Стоун) зарегистрировано в ноябре 2012 года. Основной вид деятельности – добыча отделочного и строительного камня. Соучредитель - старший сын депутата, Рыспаев Амангельды Кожобекович.

- ОсОО «ДИЕС» прошло перерегистрацию 8 мая 2018 года. Основной вид деятельности – добыча и обогащение прочих руд цветных металлов. Также известно, что компании выдавали лицензию на поиск золота (лицензия №3480 АР от 04.03.2014). Соучредитель – младший сын депутата Кожобек уулу Эсенгелди.

- ОсОО «Darius» (Дариус) прошло перерегистрацию 18 сентября 2017 года. Основной вид деятельности – добыча каменного угля. Соучредителем является также Кожобек уулу Эсенгелди.

- ОсОО «ГЭКА» прошло перерегистрацию 28 марта 2011 года. Основной вид деятельности в этот раз отличается – предоставление услуг гостиницами. Единственным участником и руководителем компании является Амангельды Рыспаев.

При этом в открытых источниках не удалось обнаружить какой-либо информации о касательстве Амангельды Рыспаева и Эсенгелди Кожобек уулу к горнодобывающей отрасли – ни данных об образовании, ни об опыте работы.

Зато известно, что оба брата занимались греко-римской борьбой и не раз представляли страну на международной арене как спортсмены. Эсенгелди Кожобек уулу работает оперуполномоченным в Свердловском РУВД Бишкека.

Кстати, именно Кожобек Рыспаев инициировал законопроект, которым в январе 2017 года были введены штрафы за посуточную и почасовую сдачу квартир в аренду. Год спустя депутаты парламента все же позволили сдавать квартиры под гостиницы, проголосовав за соответствующий законопроект, после недовольства граждан, сдающих свое жилье в туристический сезон.

Недавно Vesti.kg сообщало о том, что Национальную энергетическую холдинговую компанию возглавил бывший депутат Айтмамат Назаров. Его трудовая биография очень похожа на биографию его коллеги, только в случае Назарова вместо ковров и овощей фигурируют водка и сахар.

«Я ошеломлен, - признался Vesti.kg эксперт по топливно-энергетическому комплексу Расул Умбеталиев. – Я не ожидал, что кадровая политика нашего правительства дойдет до такой вакханалии, такого беспредела. <…> Пора петь погребальные песни нашей энергетике».



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