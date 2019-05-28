Смогут ли привлечь Атамбаева по делу Батукаева?

С.Абдрахманов: "Атамбаев просто хочет, чтобы его не трогали по делу Батукаева. Разве не очевидно, что без его указания кримавторитета не выпустили бы из страны"



Экс-президент Алмазбек Атамбаев сложил с себя полномочия Председателя СДПК, а также приостановил членство в партии. Причина - вступление в силу поправок Закона КР "О гарантиях деятельности Президента КР", согласно которым экс-президент не должен заниматься какой-либо партийной деятельностью. В противном случае он лишается неприкосновенности.

Кыргызстанцы в соцсетях неоднозначно охарактеризовали это шаг экс-президента. Кому-то пришлось не по нраву, что Атамбаев ради сохранения неприкосновенности изменил своей партии, пусть даже и формально. Другие же встали на его защиту, оправдав этот шаг политической выгодой.



Вот и официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева на своей странице в соцсети прямо заявила, что Атамбаев партию СДПК передает в руки молодых соратников.

"Но в политике свою миссию он еще не до конца реализовал. Поэтому отказываться от заявленных им ранее политических целей, экс-президент не собирается", - написала она.

Понятно, что шаг экс-президента был формальным, но тем не менее есть мнение, что лидер партии ради сиюминутной выгоды, а тем более привилегий, не должен идти на такие шаги. В частности, такого мнения придерживается теперь уже глава альтернативной СДПК Сагынбек Абдрахманов.

- Здесь дело в не политике. Он просто хочет, чтобы его не трогали по делу Батукаева. Разве не очевидно, что без его указания кримавторитета не выпустили бы из страны. Не сегодня, так завтра все эти факты всплывут наружу, и он опасается, что его могут привлечь, - сказал Абдрахманов VB.KG.



Между тем политолог Токтогул Какечкеев, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, выразил недоумение, почему Атамбаева поставили в такие условия.

- Во-первых, Атамбаев , будучи президентом говорил, что когда он покинет пост, то будет заниматься семьей и творчеством. На счет партии же он сказал, что приведет в руководство молодых политиков, что и было сделано. Во-вторых, ограничение экс-президента заниматься политической деятельностью противоречит нормам Конституции. Атамбаев имеет все права гражданина Кыргызстана, то есть заниматься политикой, избирать и быть избранным. Поэтому для меня непонятно, как можно гражданина Кыргызстана ограничивать в его конституционных правах. Также как у экс-президента должны быть закреплены определенные привилегии. Хотя причина принятия этого законопроекта заключается в том, что Атамбаев сегодня является единственной оппозиционной силой в стране, у которого есть связи на высоком уровне в мире и ресурсы, - отметил он.

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