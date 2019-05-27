×

Предупреждение

Не удалось загрузить XML-файл
Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body
Opening and ending tag mismatch: body line 3 and html
Premature end of data in tag html line 1
×

Ошибка

nbRatesHelper::loadRates(): Invalid server response
           
Подробности
Политика
Просмотров: 6

"Вышел из партии временно". Алмазбек Атамбаев остается в политике

Алмазбек Атамбаев остается в активной политике.

Об этом сообщила заместитель председателя одной из части СДПК Кундуз Жолдубаева, комментируя подробнее решение Атамбаева сложить временно с себя полномочия председателя.



Напомним, об этом он сообщил в субботу, 25 мая на политсовете партии. Обязанности будет исполнять Асель Кодуранова.

"По закону экс-президент не должен занимать государственные и партийные должности, но запрета на политическую деятельность, белодомовские подхалимы не решились включить в закон", - отметила она.

 

Джолдубаева подчеркнула, что партию СДПК он передает в руки молодых соратников.

 

Но в политике свою миссию он еще не до конца реализовал.

 

"Поэтому отказываться от заявленных им ранее политических целей, экс-президент не собирается. Так он и заявил на политсовете", - добавила Жолдубаева.

 

 

 

URL: https://kaktus.media/392074

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить