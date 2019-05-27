"Вышел из партии временно". Алмазбек Атамбаев остается в политике

Алмазбек Атамбаев остается в активной политике.
Об этом сообщила заместитель председателя одной из части СДПК Кундуз Жолдубаева, комментируя подробнее решение Атамбаева сложить временно с себя полномочия председателя.
Напомним, об этом он сообщил в субботу, 25 мая на политсовете партии. Обязанности будет исполнять Асель Кодуранова.
"По закону экс-президент не должен занимать государственные и партийные должности, но запрета на политическую деятельность, белодомовские подхалимы не решились включить в закон", - отметила она.
Джолдубаева подчеркнула, что партию СДПК он передает в руки молодых соратников.
Но в политике свою миссию он еще не до конца реализовал.
"Поэтому отказываться от заявленных им ранее политических целей, экс-президент не собирается. Так он и заявил на политсовете", - добавила Жолдубаева.
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