Реформа ГКНБ: Провокация на дискуссии, нападки на правозащитников

Представители гражданского общества столкнулись с провокационными действиями с разных сторон на круглом столе по реформе ГКНБ.
Атамбаевские силы, предположительно представители спецслужб и пророссийские активисты едва не сорвали дискуссию, несмотря на это она была доведена до конца.
Прослушки в "Форуме"
На круглом столе представитель возглавляемой экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым партии СДПК Адиль Турдукулов заявил об обнаружении в здании "Форума" прослушивающих аппаратов, попытавшись привлечь внимание участников круглого стола:
"В конце апреля представители спецслужб работали с одним работающим в "Форуме" человеком, предложив ему установить прослушку в кабинетах Фарида Ниязова и Алмазбека Атамбаева. В "Форуме" обнаружены две прослушки в удлинителях, информация по первой загружена сегодня в Ютуб. Вторая – вот у меня в руках".
ГКНБ опроверг эту информацию
"Политики безосновательно обвиняют спецслужбы в целях самопиара, пытаясь показать свою важность", - говорится в сообщении ГКНБ.
Политик Равшан Жээнбеков призвал представителя СДПК сделать по данному поводу отдельную пресс-конференцию и не политизировать дискуссию правозащитников по реформе ГКНБ. После этого слово для выступления взял Нурбек Токтакунов, выступив с докладом по деятельности ГКНБ. Но пророссийские активисты обвинили правозащитников в "работе на интересы Запада", и между сторонами разразился скандал.
"Заявились сюда, нацепив георгиевские ленточки, и мы видим сегодняшнее влияние на наш ГКНБ российского ФСБ", - сказала организатор круглого стола Рита Карасатартова.
Правозащитница заявила, что агенты Кремля хотят сорвать круглый стол, и попыталась вытолкать отдельных из них с мероприятия.
Попытка выдворить провокаторов окончилась безрезультатно, и дискуссия о реформе ГКНБ прервалась на определенное время из-за продолжившейся перепалки.
Вдобавок ко всему взял слово "прибывший из Нарына" джигит и совершил неожиданную атаку на правозащитников. Представившийся Максатом молодой человек напомнил правозащитникам про марш феминистов 8 марта и словесная баталия ещё больше усилилась.
"Видели же мы недавно Равшана Жээнбекова! Реформу делать надо, но не вам её делать. Вы продаетесь на деньги Запада, поэтому у вас нет морального права давать такие предложения".
Сопровождаемая такой пикировкой дискуссия по реформированию спецслужб затем продолжалась в относительно мирной атмосфере.
Как усилились спецслужбы?
Как отмечали правозащитники, в истории суверенного Кыргызстана полномочия Госкомитета нацбезопасности неуклонно расширялись.
В 2009 году спецслужбы получили право борьбы с экстремизмом, прибавив эту функцию с разведке и контрразведке. В том же году ГКНБ получил право контролировать информационную безопасность.
В 2011 году ГКНБ получает функцию обеспечивать безопасность охраны объектов. Также была создана Антикоррупционная служба, и ГКНБ начал работать по должностным преступлениям.
С 2014 года спецслужбы могут контролировать транзит в и из страны.
В 2016 году, на основе проведенной конституционной реформы, ГКНБ забрала у Генпрокуратуры функцию следствия.
Эксперты отмечают, что до этого времени спецслужбы выступали оружием для всех президентов.
"Действующий президент, как и предыдущие, использует ГКНБ для запугивания и усмирения своих политических оппонентов. Так, возбуждаются уголовные дела на сторонников Атамбаева. Наглядный этому пример – дело экс-премьер министра Сапара Исакова. Как и во времена предыдущих президентов спецслужбы выполняют карательную функцию", - сказала эксперт Аида Алымбаева.
Спецслужбы расследуют уголовные дела, проводят обыски, задерживают и арестовают подозреваемых, работают против коррупции и контрабанды, то есть выполняют работу милиции, отметила эксперт.
Правовая коллизия
Последняя конституционная реформа повлекла правовую коллизию в вопросе ГКНБ, говорят эксперты.
"Согласно Конституции, президент имеет право непосредственно назначить главу спецслужб. В то же время у парламента нет полномочий по контролю таких действий. Ещё один момент – президент может назначить главу ГКНБ, это прописано в Конституции, в то же время в Основном законе написано, что президент не вправе обеспечивать меры национальной безопасности. Эта функция – у правительства", - сказала Алымбаева.
Между тем онлайн-петицию "Требуем от президента реформирования ГКНБ!" подписали более 400 человек.
Петиция к президенту
Относительно реформирования спецслужб в петиции обозначены два основных предложения: вывести Антикоррупционную службу из структуры ГКНБ и забрать у ведомства функцию следствия.
"Обе надо вывести из ГКНБ. Пусть Антикоррупционная служба проверяет декларации о доходах и занимается аналитикой. Если закупок много, а прибыли мало, значит там есть коррупция. Оказалось, что в соответствии с Конституцией невозможно забрать у ГКНБ и вернуть Генпрокуратуре следственную функцию. Конституционная реформа – очень трудный и затяжной процесс. Поэтому необходимо создать Следственный комитет и все следственные функции передать другим силовым органам", - сказала Би-Би-Си инициатор петиции, гражданский активист Рита Карасартова.
Сами спецслужбы ещё не дали комментария по последней полемике вокруг ГКНБ.
На заседании Совбеза в прошлом году Сооронбай Жээнбеков заявлял, что вместо того, чтобы бороться с коррупцией, силовые органы и органы безопасности сами в ней погрязли.
Говоря об Антикоррупционной службе при ГКНБ, президент отметил, что отдельные сотрудники данного органа превратились в "касту неприкосновенных".
Однако глава государства не давал поручения провести чистку или проверку в этом ведомстве.
Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си, gezitter.org
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